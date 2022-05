Bắt băng cướp giật nhí lộng hành ở TP Thủ Đức

Công an TP.Thủ Đức cho hay, vừa bắt giữ một băng cướp nhí hoạt động trên địa bàn và khu vực lân cận.

Giai đoạn gần đây tại địa bàn TP.Thủ Đức liên tiếp xảy ra những vụ cướp giật trên đường phố. Qua trinh sát, công an nhận định có thể là do một băng nhóm gây ra. Do đó, Ban chỉ huy Công an TP.Thủ Đức đã xác lập chuyên án và giao cho Đội Cảnh sát hình sự làm chủ công phá án.

Tuổi đời các thành viên băng cướp khá trẻ, khoảng 15 - 16 tuổi. Ảnh: CACC

Ban chuyên án đã khoanh vùng nhiều đối tượng nghi vấn và cắt cử trinh sát phục kích ở các tuyến đường thường xảy ra cướp giật.

Mới đây, tối 11/5 trinh sát Đội Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an phường Hiệp Bình Chánh tuần tra địa bàn phát hiện một người dân truy hô “cướp! cướp” nên truy đuổi. Sau một hồi so kè tốc độ, trinh sát đã tóm được hai đối tượng cướp giật và thu hồi tang vật là chiếc Iphone 12 Pro mà chúng vừa giật được của anh T.Q.M.N (24 tuổi).

Hai đối tượng bị bắt giữ là Trần Tâm N. (16 tuổi, quê Khánh Hoà) và Nguyễn Phúc T. (15 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh).

Xe độ mà băng cướp giật nhí sử dụng làm phương tiện gây án. Ảnh: CACC

Qua đấu tranh, hai thiếu niên đã thừa nhận cùng nhiều đồng bọn khác thực hiện hàng loạt vụ cướp giật ở TP.Thủ Đức và địa bàn lân cận. Ban chuyên án đã mời làm việc, tạm giữ thêm nhiều đối tượng.

Đáng nói nhóm đối tượng chưa đủ tuổi vị thành niên, trung bình 15 – 16 tuổi nhưng gây án táo tợn. Chúng thường xuyên điều khiển xe gắn máy chạy quanh các địa bàn săn mồi, cướp giật vòng vàng nữ trang, điện thoại và đặc biệt chọn tài sản đắt tiền, trong đó điện thoại chỉ nhắm đến là dòng Iphone 10 trở lên.

Công an đã làm rõ một số vụ cướp giật do băng nhóm nhí thực hiện. Công an kêu gọi ai là nạn nhân của băng cướp giật nói trên thì sớm trình báo để phục vụ công tác mở rộng điều tra.

Trường An