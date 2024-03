Khoảng 9h30 ngày 9/3, tại ngã ba đường Nguyễn Huệ - Trần Nguyên Hãn (thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một phụ nữ tử vong.

Cụ thể, ô tô mang BKS 24A-121.XX của tài xế T.S.S. (SN 1991, trú tại huyện Bắc Hà, Lào Cai) va chạm với xe máy do chị N.T.H. (SN 1983, trú tại thành phố Lào Cai, Lào Cai) điều khiển, chở theo cháu L.K.H. (SN 2011).

Tài xế mở cửa xe dẫn đến vụ va chạm với xe máy (Ảnh chụp màn hình)

Vụ va chạm khiến chị H. ngã ra đường và bị ô tô biển số 21B-001.XX do anh Đ.N.D. (SN 1989, trú tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái) điều khiển chèn qua người. Chị H. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhưng không qua khỏi.

Tuy nhiên, theo hình ảnh từ camera hành trình của xe đi phía sau, khi xảy ra tai nạn, tài xế điều khiển ô tô con mang BKS 24A-121.XX đã mở cửa xe và va chạm với xe máy của chị H., khiến chị ngã ra đường.

Lực lượng CSGT thuộc thành phố Lào Cai có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên xảy ra những vụ việc tài xế thiếu quan sát, bất cẩn khi mở cửa ô tô gây ra tai nạn giao thông.

Khoảng 7h30 ngày 11/9/2023, trên đường Phan Đăng Lưu (thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An), theo camera hành trình trên ô tô ghi lại, xe máy mang BKS 37N1 - 653.XX do chị L.T.T.T. (SN 1989, trú tại Hưng Nguyên, Nghệ An) điều khiển di chuyển trên đường Phan Đăng Lưu, hướng đi vào trung tâm TP Vinh.

Khi xe của chị T. đến số 4 Phan Đăng Lưu thì một xe con mang BKS 37A - 968.XX dừng bên đường bất ngờ mở cửa phía trước bên lái.

Hiện trường vụ việc tại Nghệ An (Ảnh: Thu Hiền)

Do quá bất ngờ, chị T. không đánh lái kịp nên đã đâm vào cửa ô tô con, sau đó ngã văng ra giữa đường. Đúng lúc này, xe chở rác BKS 37N – 97XX chạy tới và cán qua người chị T khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Trước đó, ngày 6/5, cũng xảy ra vụ việc tương tự tại phố Tế Tiêu (thị trấn Đại Nghĩa, Mỹ Đức, Hà Nội). Theo hình ảnh được trích xuất từ camera an ninh,vào khoảng 15h, nam tài xế mở cửa ghế lái ô tô đang đỗ phía giáp mặt đường thì một xe máy chở 2 người lao tới va trúng cửa xe và ngã ra đường.

Đúng lúc này, một chiếc xe đi hướng ngược lại tông trúng 2 người bị ngã, khiến người phụ nữ tử vong, còn người đàn ông điều khiển xe máy bị thương.

Các quy tắc an toàn khi mở cửa ô tô

Ông Nguyễn Mạnh Linh (tài xế 25 năm kinh nghiệm) cho biết, để đảm bảo an toàn khi mở cửa ô tô, các tài xế cần chú ý quan sát trước và sau khi mở cửa.

"Tay gần cửa thì giữ nắm cửa, tay ở xa kéo mở khóa, sau đó, mở hé cánh cửa để quan sát kỹ phía sau, khi thấy an toàn mới mở dần cửa để xuống xe", ông Linh nói.

Cũng theo ông Linh, nên mở dần cửa cùng lúc đi ra khỏi xe, chứ không nên mở toang đột ngột. Sau khi ra khỏi xe, cần nhanh chóng đi tới vị trí an toàn.

"Nếu có trẻ con ngồi sau thì tài xế cần chốt khóa cửa sau để đảm bảo an toàn", ông Linh khuyến cáo.

Việc mở cửa gây tai nạn cho người khác còn có thể bị xử lý hành chính đến hình sự, tùy mức độ nghiêm trọng của vụ việc.

Hiện trường vụ mở cửa xe gây tai nạn cho hai người đi xe máy ở Hà Nội (Ảnh chụp màn hình)

Điểm đ Khoản 3 Điều 18 Luật Giao thông đường bộ năm 2018 quy định: "Không mở cửa xe, để cửa xe mở, hoặc bước xuống xe khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn".

Về mức phạt, Điểm g Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt quy định người điều khiển xe mở cửa không đảm bảo an toàn bị phạt tiền từ 400.000- 600.000 đồng.

Nếu thực hiện hành vi trên mà gây tai nạn giao thông thì sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 - 4 tháng.

Nếu hành vi gây tai nạn giao thông mà hậu quả làm thiệt hại đến sức khỏe, tính mạng và tài sản theo quy định tại Điều 260 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Việc giải quyết, bồi thường thiệt hại do vụ tai nạn gây ra được thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015.