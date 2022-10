Bắt chuyên viên Ban Đối ngoại Trung ương liên quan vụ 'chuyến bay giải cứu'

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an tối 27/10 xác nhận với VietNamNet, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa bắt tạm giam 2 bị can gồm:

Tào Đức Hiệp (SN 1976), nguyên Giám đốc Công ty TNHH du lịch dịch vụ công đoàn Đường sắt Việt Nam tội Đưa hối lộ.

Bà Lê Thị Ngọc Anh (SN 1984), chuyên viên phòng nhà khách, Vụ lễ tân, Ban Đối ngoại Trung ương về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Trung tướng Xô, đây là diễn biến mới nhất trong quá trình Cơ quan An ninh điều tra mở rộng vụ án Đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Sau khi Viện KSND Tối cao phê chuẩn, cơ quan An ninh điều tra đã thi hành các quyết định nêu trên đúng quy định.