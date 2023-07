Ngày 31/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức đang tạm giữ hình sự 2 nghi can gồm: Trần Thế Hiển (29 tuổi, quê Sóc Trăng) và Ngụy Thanh Lập (43 tuổi, ngụ quận 4) để mở rộng điều tra về việc chiếm đoạt tài sản xảy ra ở nhiều cửa hàng điện thoại di động ở các địa bàn.

2 nghi can bị bắt giữ. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, ngày 21/7 vừa qua, đại diện cửa hàng điện thoại Cellphones ở đường Nguyễn Thị Định, phường An Phú, TP Thủ Đức có trình báo công an địa phương về việc bị 2 đối tượng chiếm đoạt 2 điện thoại hiệu IPhone 14 Pro Max.

Vào cuộc điều tra, công an nhận định, đây có thể là nhóm đối tượng, gây án liên quận, huyện nên đã phối hợp cùng phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM, Công an quận Tân Bình, quận 7 để điều tra, truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã khoanh vùng được đối tượng gây án và mới đây đã bắt giữ 2 nghi can như trên.

Hiển và Lập đã thừa nhận vụ chiếm đoạt 3 điện thoại Iphone Pro Max như trên. Ngoài ra, cả 2 khai đã thực hiện khoảng 5 vụ khác ở quận Tân Bình, quận 3, 7, 10…

Thủ đoạn của chúng là, Hiển dùng số điện thoại 0933336xxx liên lạc với các cửa hàng để đặt mua số lượng từ 2-3 chiếc thuộc dòng IPhone cao cấp. Hoặc chúng không đặt trước nhưng lựa chọn các cửa hàng có nhiều sơ hở như ít nhân viên, chỉ có nhân viên nữ, lực lượng bảo vệ lỏng lẻo hoặc không có bảo vệ.

Khi đến các cửa hàng đã khảo sát trước đó thì Hiển vào xem hàng, còn Lập đứng bên ngoài chờ sẵn. Lợi dụng sơ hở của nhân viên hoặc Hiển thường đánh lạc hướng với lý do yêu cầu nhân cho xem các phụ kiện đi kèm.

Khi nhân viên quay người làm theo yêu cầu thì Hiển nhanh chóng chiếm đoạt tài sản và cùng đồng bọn tẩu thoát .

Trong 5 vụ đã khai báo, chúng chiếm đoạt 11 điện thoại, loại IPhone 14 Pro Max. Công an tình nghi chúng thực hiện nhiều vụ khác nên đang trong giai đoạn mở rộng điều tra.