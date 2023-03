Xuân An Nhà báo

Một nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương tối nay (10/3) cho hay, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can để điều tra về hành vi nhận hối lộ đối với 2 phó giám đốc và 2 đăng kiểm viên thuộc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-08D.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-08D tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương - Ảnh: T.T

Hai phó giám đốc của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-08D bị khởi tố, bắt tạm giam là ông Lê Minh Quang và ông Nguyễn Mạnh Tường.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng khởi tố 2 đăng kiểm viên thuộc trung tâm này. Cả 4 bị can trên bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Trước đó, Cơ quan CSĐT cũng đã tiến hành khám xét trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-08D, đóng tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Đây là trung tâm đăng kiểm xe tư nhân ở Bình Dương, đăng ký hoạt động nhiều năm qua và có lượng phương tiện đăng kiểm khá đông vào mỗi ngày.