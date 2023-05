Ngày 6/5, cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới (An Giang) đang tạm giữ hình sự Trần Văn Huy (tự Huy “La hán”, 37 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Luông) để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Huy “La hán” có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, vừa mới ra tù.

Trần Văn Huy, tự Huy “La hán” (ngồi) tại thời điểm bị bắt. Ảnh: Nghiêm Túc.

Theo điều tra, sáng 4/5, anh Nguyễn Hoàng Anh Kiệt (37 tuổi) trình báo với Công an huyện Chợ Mới về việc cửa hàng điện thoại di dộng của mình ở thị trấn Mỹ Luông bị kẻ gian đột nhập trộm điện thoại, laptop máy tính bảng… tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Qua sàng lọc, Công an xác định Huy “La hán” là nghi phạm thực hiện vụ trộm nói trên. Công an phát hiện, bắt giữ Huy khi đối tượng đang trốn tại nhà người quen ở xã Kiến An, huyện Chợ Mới.

Công an thu giữ 1 Macbook, 1 laptop, 4 Ipad, 4 máy tính bảng, 7 điện thoại di động…