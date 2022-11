Bắt kẻ đột nhập trộm lô điện thoại iPhone trị giá 800 triệu đồng

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Tấn Nhật (21 tuổi, quê Quảng Nam, tạm trú quận Gò Vấp) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Nguyễn Tấn Nhật và tang vật vụ trộm. Ảnh: CA

Trước đó, 8h sáng 27/10 nhân viên đến Công ty TNHH Giá Kho Group (đường Bùi Đình Tuý, quận Bình Thạnh) để làm việc thì phát hiện kho hàng tại tầng 1 của công ty có dấu hiệu bị trộm đột nhập. Quản lý công ty đã kiểm tra, phát hiện bị mất 36 điện thoại iPhone cùng hai máy tính xách tay, tổng trị giá hơn 800 triệu đồng.

Khi tiếp nhận trình báo, công an đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan. Qua trích xuất camera an ninh tại công ty và xung quanh, công an xác định, một thanh niên mặc áo tài xế xe công nghệ đã thực hiện vụ trộm và bằng các biện pháp nghiệp vụ đã khoanh vùng được nghi can gây án.

Ngày 28/10 trinh sát Công an quận Bình Thạnh đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM, Công an quận Gò Vấp bắt được nghi can Nguyễn Tấn Nhật. Công an đã thu giữ được toàn bộ tang vật vụ trộm.

Quá đấu tranh, Nhật thừa nhận, 3h rạng sáng 27/10 nghi can này điều khiển xe máy từ nhà trọ ở phường 5, quận Gò Vấp với mục đích đi trộm cắp. Khi đi Nhật có mang theo quần áo khác để ngụy trang…

Đến đường Chu Văn An, quận Bình Thạnh, Nhật dừng xe để thay áo tài xế xe ôm công nghệ và quần Jean để ngụy trang.

Nhật đến trước Công ty TNHH Giá Kho Group, dựng xe ở góc khuất rồi leo vào, dùng kiếm bẻ khoá vào trong, trộm cắp. Tài sản trộm được, Nhật bỏ vào thùng xốp, cất giấu tại phòng trọ chờ tiêu thụ nhưng chưa kịp thì đã bị bắt giữ.

Công an quận Bình Thạnh đã chuyển giao Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.