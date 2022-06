Bắt kẻ dùng súng xông vào nhà dân cướp vàng

XEM THÊM CLIP:

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM cho hay, vừa phối hợp cùng Công an huyện Bình Chánh bắt giữ đối tượng Vương Văn Danh (36 tuổi, ngụ quận 8) để điều tra, xử lý về tội “cướp tài sản”.

Trước đó, 18h30 chiều 26/6, chị T. (38 tuổi) đang ở trong nhà tại ấp 5, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh thì có một nam thanh niên xông vào.

Khẩu súng đối tượng sử dụng để uy hiếp người nhằm cướp tài sản được xác định là súng giả. Ảnh: Chụp màn hình

Đối tượng chỉa súng uy hiếp chị T. cướp tài sản. Khi phát hiện khẩu súng đối tượng đang cầm trên tay là giả, chị T đã phản ứng lại, giằng co quyết liệt. Đối tượng liền rút dao tấn công, đâm nhiều nhát khiến chị T. bị thương tích.

Màn giằng co kéo dài khoảng 2 phút. Bị khống chế, chị T. tháo nhẫn vàng và đưa tiền cho đối tượng.

Khi kẻ cướp tẩu thoát, chị T. bị thương tích gắng gượng đi ra trước nhà kêu cứu. Người qua lại đã phát hiện, trình báo công an đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Chị T. hiện đã qua cơn nguy kịch.

Vương Văn Danh khi bị bắt giữ. Ảnh: CA

Công an huyện Bình Chánh đã vào cuộc, phối hợp cùng phòng Cảnh sát hình sự để điều tra, truy xét. Theo trình báo của chị T., tài sản bị cướp là 10 vòng Cimen, 1 nhẫn vàng và 900 ngàn đồng.

Qua trích xuất hình ảnh camera an ninh, công an ghi nhận rõ diễn biến vụ cướp. Theo đó, đối tượng gây án đầu đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang che kín mặt, mặc áo khoác đỏ đen... Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã khoanh vùng được kẻ gây án là Vương Văn Danh.

Lần theo dấu vết, công an đã bắt giữ được Danh tại Bình Dương.

Theo lời khai của đối tượng Danh, y bán 10 vòng Cimen được 13 triệu đồng, còn giữ lại nhẫn vàng. Số tiền cướp được, Danh dùng để trả nợ và đóng tiền cai nghiện cho một trung tâm cai nghiện ma tuý tại TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Tuy nhiên, chỉ 2 ngày sau khi gây ra vụ cướp, Danh bị bắt tại cơ sở cai nghiện nói trên.