Ngày 10/10, Công an tỉnh Bình Thuận đang tạm giữ hình sự Hoàng Văn Thảo (52 tuổi, thường trú TP Hà Nội, tạm trú quận Tân Bình, TPHCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chạy án cho vợ chồng Trần Văn Thuận (“Tú ác” - 55 tuổi, trú xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, Bình Thuận) đang bị bắt về hành vi Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Trốn thuế.

Đối tượng Hoàng Văn Thảo sau khi bị bắt giữ. Ảnh: Công an Bình Thuận

Thông tin ban đầu, vào chiều tối 9/10, sau quá trình theo dõi, các trinh sát Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng Công an TPHCM đã bắt giữ khẩn cấp Hoàng Văn Thảo sau khi nhận 400 triệu đồng từ bà Nguyễn Thị Thúy Nga (Giám đốc Công ty TNHH Phương Nam Bình Thuận, là vợ của Trần Văn Thuận) tại một quán cà phê trên địa bàn Quận 1, TPHCM.

Khuya cùng ngày, cơ quan công an đã áp giải Thảo về nơi tạm trú để thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp và thu giữ một số tang vật có liên quan.

Theo điều tra ban đầu, thông qua mối quan hệ xã hội, Thảo biết vợ chồng Trần Văn Thuận đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận điều tra về hành vi khai thác khoáng sản trái phép và trốn thuế, nên giới thiệu bản thân là đại tá công an, đang làm việc tại Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an và cam kết có thể can thiệp giúp Thuận chỉ bị xử lý hành chính.

Đổi lại, Thảo ra điều kiện vợ chồng Thuận phải đưa cho Thảo 4,5 tỷ đồng để "chạy án" và Thảo đã nhận số tiền 2,2 tỷ đồng cùng nhiều quà tặng khác.

Tuy nhiên, sau đó Trần Văn Thuận vẫn bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Cơ quan điều tra tống đạt lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Thuận, hôm 20/9. Ảnh: Tiến Tân

Mặc dù biết việc Thuận bị bắt, nhưng Thảo vẫn tiếp tục liên lạc với bà Nguyễn Thị Thúy Nga yêu cầu vào TPHCM gặp bàn việc giải cứu cho Thuận được tại ngoại, với điều kiện phải đưa trước hơn 1,2 tỷ đồng.

Sau đó, bà Nga đã nhiều lần đem tiền vào TPHCM để đưa cho Thảo nhưng Thảo liên tục thay đổi thời gian và địa điểm di chuyển giữa TPHCM và Bình Dương nhằm đề phòng bị phát hiện.

Đến chiều 9/10, để tạo lòng tin, Thảo hẹn gặp bà Nga tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TPHCM ngay gần trụ sở cơ quan Bộ Công an tại phía Nam để giao dịch nhận số tiền 400 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền và rời khỏi quán cà phê khoảng 200m thì Thảo bị các trinh sát bắt giữ.

Theo xác minh của Công an tỉnh Bình Thuận, Hoàng Văn Thảo từ Hà Nội vào TPHCM tạm trú và sống bằng nghề bán cháo lòng.

Như VietNamNet đã đưa tin, chiều 20/9 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam Trần Văn Thuận Giám đốc Công ty TNHH Long Thái Việt về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Bị can Thuận được nhiều người biết đến là "ông trùm" khai thác khoáng sản trái phép tại địa phương.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố bổ sung hành vi trốn thuế đối với Trần Văn Thuận và khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thúy Nga (vợ Thuận) cùng về hành vi trốn thuế.