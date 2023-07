Chiều 11/7, cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Long (Vĩnh Long) thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Ngô Chí Tạo (33 tuổi) và Lê Minh Giàu (30 tuổi), cả hai cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp, để điều tra hành vi “Cướp tài sản”.

Hai nghi phạm Ngô Chí Tạo và Lê Minh Giàu. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 2h rạng sáng 1/6, hai nghi phạm Tạo và Giàu đột nhập vào nhà bà T.T.C (70 tuổi, ngụ phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long) khống chế bà cụ để cướp chiếc lắc vàng đeo trên tay, cùng 2 điện thoại di động.

Hai nghi phạm tiếp tục lên lầu vào phòng chồng bà C. lấy thêm 1 điện thoại di động rồi tẩu thoát.

Nhận tin báo, công an đã xác minh, truy xét các nghi phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 10/7, Công an TP Vĩnh Long xác định có 4 đối tượng liên quan đến vụ việc. Công an TP Vĩnh Long phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự bắt khẩn cấp Ngô Chí Tạo và Lê Minh Giàu.

Riêng hai nghi phạm còn lại là Nguyễn Tấn Thạnh (32 tuổi) và Trần Thiện Tâm (47 tuổi) đang bị Công an tỉnh Bến Tre tạm giam để điều tra vì liên quan đến một vụ án khác.