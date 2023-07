Sáng 9/7, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Tự Duẩn (SN 1992 ở xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) về hành vi cướp giật tài sản.

Nghi phạm tại cơ quan công an bắt. Ảnh CACC.

Công an xác định, Hồ Tự Duẩn là đối tượng mới mãn hạn tù, nhưng không chí thú làm ăn mà ham hưởng thụ và “ngựa quen đường cũ” tìm cách cướp giật tài sản để lấy tiền tiêu xài.

Hàng tối, lợi dụng những tuyến đường vắng người qua lại trên địa bàn quận Long Biên, Duẩn sử dụng xe máy đi rình xem ai sơ hở để cướp giật. Duẩn thường nhắm vào phụ nữ. Hành vi của đối tượng hết sức manh động, chạy xe tốc độ cao, chủ yếu cướp giật điện thoại, mặc nạn nhân bị ngã ra đường đau đớn.

Ngày 28/6, ngay sau khi gây ra vụ cướp điện thoại di động của một phụ nữ tại đoạn đường vắng ở phường Phúc Lợi, quận Long Biên vào đêm khuya, Duẩn đã bị bắt giữ.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận gây ra 3 vụ cướp giật nguy hiểm.