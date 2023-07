Ngày 1/7, Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cho biết, đang tạm giữ 7 đối tượng để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Ngũ Ngọc Xinh (SN 1994), Trần Sung (SN 2001), Trần Văn Hiếu (SN 1997), Lê Thanh Hiếu (SN 1987), Nguyễn Phương Thanh (SN 2001), Nguyễn Bảo Kha (SN 1999, cùng ngụ huyện Định Quán, Đồng Nai) và Võ Hoàng Lâm Minh (SN 2005, quê Cà Mau).

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, khuya 23/6, anh N.Q.T. (ngụ xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc) có vay của Xinh số tiền 60 triệu đồng nhưng chưa trả, nên Xinh thuê xe ô tô và rủ thêm 6 người đi cùng mang theo 3 dao tự chế đi đến trạm dừng chân T.L (xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc).

Khi đến trạm dừng chân, các đối tượng gọi điện kêu anh T. đến rồi khống chế, chiếm đoạt xe máy, điện thoại và đưa anh T. lên ô tô đi về xã Phú Vinh, huyện Định Quán. Tại đây, các đối tượng đã trói tay, đánh đập, ép buộc anh T. phải viết giấy vay nợ. Đến sáng 24/6, các đối tượng chở anh T. về lại nhà, sau đó ngày 28/6, anh T. đã đến cơ quan công an trình báo toàn bộ sự việc.

Ngay sau đó, Công an huyện Xuân Lộc phối hợp Công an huyện Định Quán bắt giữ được Trần Sung, Lê Thanh Hiếu, Trần Văn Hiếu và Võ Hoàng Lâm Minh. Đến ngày 29/6, các đối tượng Ngũ Ngọc Xinh, Nguyễn Phương Thanh, Nguyễn Bảo Kha đã đến cơ quan công an đầu thú.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.