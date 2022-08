Bắt khẩn cấp 4 người vụ cầm hung khí vây trước quán bar ở TP.HCM

Công an vừa ra quyết định bắt giữ khẩn cấp 4 nghi can gồm: Trần Minh Thắng (16 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh), Lê Võ Minh Duy (18 tuổi, quê Long An), Huỳnh Lê Anh Tuấn (20 tuổi, quê Vĩnh Long) và Tạ Mai Chí Thọ (18 tuổi, quê Tây Ninh) để điều tra, xử lý về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Nhóm 4 người bị Công an quận Gò Vấp bắt khẩn cấp. Ảnh: CA

Theo điều tra, chiều tối 13/8, Thắng, Duy, Tuấn và Khải (chưa rõ lai lịch) chạy xe gắn máy lòng vòng khu vực quận Gò Vấp để tìm nơi đang tổ chức cúng bái nhằm “giật cô hồn”. Khi thấy nhóm nhân viên quán bar ở đường Nguyễn Văn Khối đang cúng trước quán thì nhóm này dừng lại, tiếp cận để… giật đồ cúng.

Tuy nhiên, vì chưa cúng xong nhưng có người toan giật đồ cúng nên nhóm nhân viên quán bar đã chửi bới, hành hung nhóm của Thắng; khiến một người trong nhóm là Tuấn bị thương ở mắt. Nhóm Thắng hăm doạ nhóm nhân viên quán bar rồi dọc đường bỏ đi đã gọi điện cho nhiều người khác để hẹn nhau, kéo đến trả thù.

Nhóm của Thắng tụ tập ở một quán cà phê đường Nguyễn Văn Quá, quận 12 và khu vực Chợ Cầu, quy tụ được hơn chục người, trang bị mã tấu tự chế, cây ba chỉa…

Số hung khí mà công an thu giữ. Ảnh: CA

Nhóm hơn chục đối tượng trên nhiều xe gắn máy chạy đến quán bar. Khi này nhóm nhân viên quán bar thấy nhóm đối thủ xuất hiện có hung khí thì đã rút lui vào bên trong ẩn nấp.

Nhóm của Thắng không truy đuổi theo mà cầm hung khí đứng trước quán bar chửi bới, thị uy, gây mất an ninh trật tự rồi sau đó rút đi.

Khi nhận tin báo của người dân, Công an quận Gò Vấp phối hợp cùng Công an phường 8 nhanh chóng có mặt, kiểm tra hành chính quán bar nói trên. Công an đã mời về làm việc đối với 11 người là nhóm nhân viên quán bar đang chuẩn bị hung khí và đi tìm nhóm của Thắng để trả thù.

Công an khoanh vùng xác định được các thành viên trong nhóm của Thắng nên tổ chức truy bắt. Đến ngày 15/8 Công an quận Gò Vấp đã mời Thắng và đồng bọn lên làm việc.

Nhóm này khai nhận, số hung khí cầm theo đến trước quán bar là do một người bạn trong nhóm, tên là An (chưa rõ lai lịch) mang đến, phân phát cho từng người. Sau khi thị uy ồn ào trước quán bar, chúng đem số hung khí về cất giấu tại gầm Chợ Cầu, quận 12.

Tuy nhiên trong tối hôm đó (tối 13/8), Công an phường Đông Hưng Thuận, quận 12 khi đi tuần tra đã phát hiện, thu giữ. Mới đây Công an phường Đông Hưng Thuận đã bàn giao cho Công an quận Gò Vấp.

Quá trình làm rõ vai trò từng người, Công an quận Gò Vấp phải bắt giữ khẩn cấp Thắng, Duy, Tuấn và Thọ, vì xác định là có vai trò chủ đạo trong vụ việc.

Công an kêu gọi những người có liên quan sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.