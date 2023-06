Sáng 2/6, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đã thi hành lệnh giữ và bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với nghi can Nguyễn Văn Tuyện (31 tuổi, ở xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Nghi can Tuyện gây ra 2 vụ trộm cắp thiết bị điện tại các trạm biến áp. Ảnh CACC.

Công an xác định, trong tháng 5, ở bàn xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp thiết bị, linh kiện điện lưới tại các trạm biến áp thuộc đơn vị Điện lực TP Lào Cai và Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam... làm mất điện toàn bộ khu vực xã Xuân Giao, Gia Phú, TP Lào Cai.

Tang vật công an thu giữ. Ảnh CACC.

Qua xác minh, công an xác định nghi can Nguyễn Văn Tuyện gây ra hàng loạt các vụ trộm cắp trên.

Địa điểm đối tượng trộm cắp thiết bị điện trên tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh CACC.

Công an cũng cho biết, nghi can Tuyện nghiện ma túy, đã có 3 tiền án về các tội Cướp giật tài sản, Trộm cắp tài sản, Tàng trữ trái phép chất ma túy và một tiền sự về hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác. Nghi can Tuyện vừa chấp hành xong án phạt tù.

Tại cơ quan điều tra, nghi can Tuyện khai nhận đã thực hiện 3 vụ trộm cắp các thiết bị, linh kiện điện mang đi bán lấy tiền sử dụng ma túy.