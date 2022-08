Bắt 'kiều nữ' đứng đầu sàn đầu tư tiền ảo hơn 16 tỷ

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Lệ Nhi (SN 1984, trú tại huyện Quảng Trạch) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an huyện Bố Trạch đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Bình xác lập chuyện án để đấu tranh, triệt phá đường dây hoạt động của một số đối tượng kêu gọi huy động đầu tư vào sàn Forex FVP Trade (ủy thác đầu tư tiền ảo) trên địa bàn huyện này.

Lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp văn phòng FVP Trade tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch - Ảnh: Công an Quảng Bình cung cấp

Đây là một sàn giao dịch tập trung vào ngoại hối, kim loại, hàng hóa, chỉ số, CFD và tiền điện tử nhưng chưa được cấp phép tại Việt Nam.

Văn phòng đại diện của FVP Trade tại Quảng Bình được đặt tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch do Nguyễn Thị Lệ Nhi đứng đầu cùng 5 nhân viên cấp dưới tiến hành mời chào, hướng dẫn tư vấn các “nhà đầu tư” mở tài khoản, nộp tiền vào rồi ủy quyền cho các “chuyên gia” của của FVP Trade đầu tư Forex để nhà đầu tư hưởng lợi nhuận từ 6 - 10%/tháng, thậm chí có thể lên tới 14%/tháng (tương đương 168%/năm).

Lợi nhuận % càng cao khi nhà đầu tư càng mời chào được nhiều người mới tham gia. Tuy nhiên, đến nay, sàn FVP Trade tạm dừng giao dịch, việc nạp, rút tiền đều không thực hiện được và đóng băng toàn bộ tài khoản, xóa bỏ dữ liệu nhằm chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.

Đối tượng Nguyễn Thị Lệ Nhi tại Cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Quảng Bình cung cấp

Bước đầu xác định, có hơn 200 tài khoản tham gia của các nhà đầu tư thông qua văn phòng FVP Trade tại Quảng Bình với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng. Công an huyện đã làm rõ 9 “nhà đầu tư” thiệt hại với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Khám xét khẩn cấp văn phòng FVP Trade, lực lượng chức năng thu giữ 3 máy tính xách tay, 6 điện thoại di động, 6 sổ tay, 99 giấy nộp tiền mặt, 1 bộ máy chiếu, 1 camera, 1 tập tài liệu liên quan đến hoạt động của văn phòng FVP Trade.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.