Ngày 7/2, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp vừa phê chuẩn quyết khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đối với Bùi Đức Nam (SN 1991; ngụ phường Đông Tân, TP Thanh Hóa) về tội "vận chuyển trái phép chất ma tuý".

Bùi Đức Nam và số lượng lớn ma túy được Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, ngày 19/9/2023, trong khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực phường Đông Hương, TP Thanh Hóa, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thanh Hoá chủ trì phối hợp với Cục Hải quan Thanh Hóa, Cục Hải quan Hà Nội và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội phát hiện Bùi Đức Nam, đang nhận một thùng hàng từ công ty chuyển phát nhanh.

Thấy đối tượng có biểu hiện nghi vấn, lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra và bắt quả tang bên trong thùng hàng có hơn 20 kg ma tuý.

Tại cơ quan công an, Bùi Đức Nam khai báo số ma tuý trên được vận chuyển từ nước ngoài qua đường hàng không về Thanh Hóa và một số tỉnh lân cận để tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp điều tra, mở rộng.