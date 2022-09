Bắt nghi can trộm loạt đồng hồ nước ở trung tâm TP.HCM

Thông tin từ Công an quận 3 cho biết đang tạm giữ nghi can Trần Quốc Đại (41 tuổi, hiện sống lang thang) để điều tra, xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Nghi can Trần Quốc Đại. Ảnh: Linh An

Như đã thông tin, trong tháng 8/2022, nhiều hộ dân, cơ sở kinh doanh tại quận 1, quận 3 liên tiếp mất trộm đồng hồ nước sinh hoạt. Riêng ở quận 3 có khoảng 36 trường hợp bị mất trộm đồng hồ nước.

Trước tình trạng này, Công an quận 3, quận 1 và phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra. Qua trích xuất hình ảnh camera an ninh, công an đã nhận diện được nghi can gây án nên tổ chức truy bắt.

Tối 1/9, trinh sát đã phục kích, bắt giữ Trần Quốc Đại tại quận 1. Được biết, Đại sống lang thang, nghiện ma tuý và có nhiều tiền án, tiền sự về tội “trộm cắp tài sản”, “cố ý gây thương tích”.

Đại khai làm nghề nhặt ve chai dạo. Quá trình lang thang, Đại thấy nhiều đồng hồ nước của nhà dân, cơ sở kinh doanh trên vỉa hè ở quận 1, quận 3 nên nảy sinh ý định trộm, bán lấy tiền để mua ma tuý sử dụng.

Bước đầu nghi can Đại thừa nhận thực hiện gần 40 vụ trộm đồng hồ nước tại quận 1, quận 3. Ảnh: Linh An

Đại thừa nhận đã trộm 25 đồng hồ nước tại quận 3 và 14 vụ khác tại quận 1.

Đồng hồ nước trộm được, Đại bán cho người thu mua phế liệu với giá 70 ngàn đồng/cái.

Giai đoạn cuối tháng 8, khi biết công an điều tra, truy bắt, Đại đã mang các dụng cụ như: Kìm, búa… dùng để gây án, đi vứt bỏ xuống sông. Đại cạo đầu thay đổi nhân dạng và vẫn lang thang nhặt ve chai ở khu vực trung tâm TP cho đến khi bị bắt.

Hiện công an đang mở rộng điều tra.