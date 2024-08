"Ông chủ" đậu phộng Tân Tân là ai?

Ông Trần Quốc Tân - nhà sáng lập thương hiệu, nguyên chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc CTCP Tân Tân - công ty chế biến đậu phộng nổi tiếng cả thập kỷ qua tại Việt Nam - bị cáo buộc trốn thuế và không chấp hành bản án dân sự. (Xem chi tiết)

Công ty sản xuất đậu phộng Tân Tân nổi tiếng đã ngừng hoạt động từ năm 2013 nhưng sản phẩm này vẫn làm mưa làm gió trên thị trường suốt 11 năm qua. Vậy đậu phộng vẫn bán có phải hàng giả?

Trả lời PV VietNamNet chiều ngày 5/8, ông Lê Hồng Phương, Chủ tịch HĐQT CTCP Tân Tân cho biết: Sản phẩm đậu phộng Tân Tân xuất hiện trên thị trường suốt chục năm qua không phải do CTCP Tân Tân sản xuất. Đó là sản phẩm do Công ty TNHH MTV Thương mại - Sản xuất Trồng trọt Tân Tân do ông Trần Quốc Gia Phước (con trai của ông Trần Quốc Tân) sản xuất. (Xem chi tiết)

Vietlott lại tìm được vé số trúng độc đắc Jackpot tiền tỷ

Trong tuần này, Vietlott liên tục tìm thấy vé số trúng độc đắc Jackpot ở cả loại hình xổ số Power 6/55 và Mega 6/45.

Vào tối 6/8, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1070 của loại hình xổ số Power 6/55, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) tìm thấy một khách hàng trúng giải thưởng Jackpot 1 trị giá hơn 228 tỷ đồng. Theo thông báo của Vietlott, chủ nhân của vé Power 6/55 trúng giải Jackpot 1 này đã mua vé số thông qua ứng dụng Vietlott SMS kết nối với nhà mạng Viettel. (Xem chi tiết)

Cổ phiếu doanh nghiệp của ông Trần Bá Dương và Lê Viết Hải bị HoSE hủy niêm yết

Kinh doanh kém hiệu quả, cổ phiếu hai doanh nghiệp của tỷ phú Trần Bá Dương và ông Lê Viết Hải chịu chung số phận bị huỷ niêm yết trên sàn HoSE từ ngày 6/9.

Cả hai doanh nghiệp này đều đã lên kế hoạch đưa cổ phiếu giao dịch trên sàn UPCoM nếu như bị hủy niêm yết tại sàn HoSE.

Trên thị trường chứng khoán, hai cổ phiếu HBC và HNG đều giảm mạnh sau khi có nguy cơ bị hủy niêm yết. Tính đến hết phiên ngày 9/8, cổ phiếu HBC giảm 30,3% sau 2 tuần, còn cố phiếu HNG giảm 25% trong giai đoạn từ 11/7-5/8. (Xem chi tiết)

Thêm một quốc gia công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường

Thông tin từ Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương), ngày 5/8, được sự đồng ý của Tổng thống Costa Rica - ngài Rodrigo Chaves, Bộ trưởng Ngoại thương Costa Rica Manuel Tovar - trực tiếp thông báo và trao Công hàm về việc Costa Rica công nhận Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế thị trường tại trụ sở Bộ Công Thương.

Costa Rica trở thành quốc gia thứ 73 công nhận Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế thị trường. (Xem chi tiết)

EU siết quy định an toàn thực phẩm, loạt nông sản Việt xuất khẩu gặp khó?

Gạo và nhiều nông sản Việt dự báo xuất khẩu sang EU sẽ gặp khó vì quy định an toàn thực phẩm mới. Ảnh minh họa: Hồ Hoàng Hải

Văn phòng SPS Việt Nam vừa gửi công văn sang Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y (Bộ NN-PTNT), Hiệp hội Rau quả Việt Nam, Hội nuôi ong Việt Nam về việc EU đang lấy ý kiến thành viên WTO đối với các thông báo dự thảo liên quan tới việc tăng, giảm mức MRL của một số hoạt chất.

Đáng chú ý, mức MRL của Zoxamide trong rau diếp, xà lách, cải bó xôi được EU đề xuất giảm từ 30ppm xuống còn 0,01ppm (tương đương 3.000 lần). Theo đó, 0,01ppm là mức mặc định được EU áp dụng đối với các hoạt chất mà thị trường này chưa thiết lập MRL và không có trong cơ sở dữ liệu chung.

Nhiều nông sản thế mạnh của Việt Nam như gạo, cà phê, hạt tiêu, rau quả... xuất khẩu sang EU dự báo sẽ gặp khó khi thị trường này thay đổi quy định về an toàn thực phẩm theo chiều hướng siết chặt hơn. (Xem chi tiết)

Chính thức rời EVN, Trung tâm Điều độ hệ thống điện có tên mới

Thủ tướng vừa có các quyết định tách Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thành lập Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO), sau đó chuyển giao về Bộ Công Thương. (Xem chi tiết)

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa ký quyết định giao quyền Tổng giám đốc NSMO cho ông Nguyễn Đức Ninh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 5/8. (Xem chi tiết)

Bộ Công Thương lập đoàn kiểm tra, công ty nhà "đại gia kim cương" bị xử lý

Bộ Công Thương đang kiểm tra 6 doanh nghiệp đầu mối và 8 thương nhân phân phối xăng dầu. Tổng cục Quản lý thị trường cũng được "lệnh" kiểm tra 4 thương nhân đầu mối, 20 thương nhân phân phối có dấu hiệu vi phạm. (Xem chi tiết)

Bộ Công Thương đã tiến hành xử lý 247 vụ vi phạm về kinh doanh mặt hàng thiết yếu này trong 7 tháng qua.

Trong 7 tháng đầu năm nay, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra, xử phạt một số thương nhân đầu mối như Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức; Công ty Cổ phần Appollo Oil; Công ty TNHH Trung Linh Phát. Ba doanh nghiệp này vi phạm pháp luật về điều kiện kinh doanh đối với thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Trong đó, Tập đoàn Thiên Minh Đức nổi tiếng không chỉ là một đầu mối lớn về xăng dầu mà còn gắn với tên của "đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa - người có nhiều năm ngồi ghế ban điều hành doanh nghiệp này đồng thời là con trai của chủ tịch tập đoàn, bà Chu Thị Thành.(Xem chi tiết).

Vì sao nhiều người bỗng dưng nợ thuế thu nhập cá nhân trăm triệu đồng?

Sáng 5/8, Bộ Tài chính có phản hồi, giải đáp về vấn đề các cá nhân có thu nhập từ nhiều nguồn, bỗng bị cơ quan thuế gửi thông báo truy thu thuế thu nhập cá nhân nhiều năm, với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng; trong đó gần một nửa là tiền phạt và chậm nộp.

Đáng chú ý, không ít người vì vô tình mà chưa kê khai khoản thu nhập chỉ vài trăm nghìn đồng nhưng đã bị tính tiền chậm nộp lên tới hàng chục triệu đồng. (Xem chi tiết)

Động thái mới của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa bất ngờ điều chỉnh giảm đối với lãi suất hoạt động thị trường mở (OMO) và lãi suất tín phiếu.

Theo đó, 7 thành viên của thị trường vừa vay NHNN gần 13.669 tỷ đồng qua kênh OMO, kỳ hạn 7 ngày với lãi suất 4,25%/năm, giảm 0,25%/năm so với phiên trước đó. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên trong năm nay NHNN giảm lãi suất OMO. (Xem chi tiết)