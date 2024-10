Sáng nay (11/10), Công an quận 1, TPHCM xác nhận vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt để tạm giam đối với Pous Moshtaghhossein (50 tuổi, quốc tịch Iran) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Công an quận 1 đang củng cố hồ sơ để chuyển giao Cơ quan CSĐT Công an TPHCM xử lý theo thẩm quyền.

Pous Moshtaghhossein giở trò "ảo thuật", trộm số tiền lớn của đôi vợ chồng người Nga. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, ngày 27/9 vừa qua, Pous tiếp cận vợ chồng ông D.S. (39 tuổi, quốc tịch Nga) tại 1 cửa hàng ở đường Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1.

Khi tiếp cận, Pous trò chuyện với hai người về việc phân biệt tiền USD mới - cũ. Pous lấy ra một xấp tiền USD để khoe và ngỏ ý muốn xem cho biết đồng rúp của Nga. Vì vậy, ông D.S. lấy tiền trong ví của mình ra đưa cho Pous xem.

Lúc này, Pous giật lấy ví của ông D.S.. lấy ra một xấp ngoại tệ khác rồi đếm. Trong phút chốc, Pous trả lại xấp tiền cho ông D.S. và bỏ đi.

Một lúc sau, vợ chồng ông D.S. kiểm đếm lại thì phát hiện mất một số tiền. Trình báo với công an, ông D.S. cho biết số tiền mất gồm 25 tờ tiền mệnh giá 100 USD/tờ, 3 tờ tiền mệnh giá 100 Euro/tờ và 1 tờ tiền mệnh giá 50 Euro.

Khi nhận tin báo, Công an quận 1 đã lấy lời khai của những người liên quan và trích xuất camera an ninh tại cửa hàng, xác định Pous là kẻ trộm cắp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã khoanh vùng được Pous đang ở thuê tại chung cư trên đường Mai Chí Thọ, TP Thủ Đức.

Chỉ 3 ngày sau khi gây án, Pous bị lực lượng công an phục kích, bắt giữ. Tại cơ quan công an, Pous đã thừa nhận hành vi phạm tội.