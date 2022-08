Bắt nhóm đốn hạ hàng trăm cây thông trong rừng phòng hộ ở Đà Lạt

Lê Thị Minh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 11/8, Đại tá Nguyễn Tấn Vũ (Trưởng Công an TP Đà Lạt) cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt giam 3 tháng với bà Lê Thị Minh (60 tuổi), Dương Kim Hà (40 tuổi). Cơ quan công an cũng khởi tố Bùi Thị Huyền (38 tuổi), cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ. Những người bị khởi tố để điều tra về vụ phá rừng thông tại lô a, b, khoảnh 15, tiểu khu 144b nằm ở phường 8.

Ngoài 2 bị can trên, công an đang củng cố hồ sơ, xử lý bốn người khác với cáo buộc phá rừng thông tại địa điểm trên.

Nhiều cây thông ba lá trong rừng phòng hộ ở Đà Lạt bị chặt hạ vào hồi tháng 5. Ảnh: An Phước.

Trước đó, hồi giữa tháng 5, VietNamNet đưa tin, tại lô a, b, khoảnh 15, tiểu khu 144 b, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Viên quản lý, nằm ở phường 8, có hàng trăm cây thông ba lá, có đường kính 15-60 cm, cao 5-10m, bị cưa hạ. Hàng trăm cây thông nằm la liệt. Tổng khu vực bị phá rộng khoảng 2ha, nằm ở giữa rừng.

Phát hiện sự việc, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND Lâm Đồng đã chỉ đạo Công an tỉnh lập án, điều tra vụ phá rừng thông; cần sớm làm rõ thủ phạm, động cơ đốn hạ cây thông để xử lý theo quy định pháp luật.

Sau đó, Công an TP Đà Lạt phối hợp Công an tỉnh và các lực lượng chức năng khác kiểm tra khám nghiệm hiện trường, điều tra. Sau thời gian điều tra, sàng lọc cả gần cả 100 người bị cho liên quan, cảnh sát xác định những người liên quan và thủ phạm phá rừng thông.

“Đây là vụ phá rừng thông có quy mô lớn nhất từ trước đến nay ghi nhận tại Đà Lạt”, Đại tá Vũ nói.

Một trong những gốc thông sau khi bị chặt phá, hồi tháng 5. Ảnh: An Phước.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định bị can Lê Thị Minh chủ mưu phá rừng thông. Nhóm này lợi dụng khu vực trên có vị trí hiểm trở, vắng vẻ, nên khi trời tối đã dùng cưa đón hạ rừng thông, nhằm chiếm đất để sản xuất.