Hôm nay (24/12), Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh, TPHCM tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam các đối tượng Lê Ngọc Quý (40 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Văn Đơn (18 tuổi, quê An Giang), Lâm Văn Bé (39 tuổi, quê Cà Mau) và Dương Thanh Tuấn (32 tuổi, quê Tiền Giang) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Nhóm tài xế, phụ xe khi bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, trưa 18/11, Quý điều khiển ô tô tải chở theo Đơn là phụ xe lưu thông ở đường Đinh Đức Thiện, huyện Bình Chánh, hướng từ Long An về TPHCM. Lúc này, tài xế Trần Tường Vi (37 tuổi, quê Tiền Giang) chạy xe tải chở Bé, Tuấn là phụ xe, lưu thông cùng chiều và xảy ra va chạm, quẹt vào kính chiếu hậu xe tải của Quý.

2 bên xuống xe cự cãi lớn tiếng rồi xảy ra ẩu đả; nhặt đá bê tông ven đường và dùng tuýp sắt đâp bể kính xe và tấn công nhau.

Công an lấy lời khai một bị can. Ảnh: Công an cung cấp

Quý điều khiển xe tải chở Đơn tẩu thoát thì nhóm kia chạy xe tải rượt đuổi theo nhóm đối thủ. Lúc này, lực lượng công an địa phương đi tuần tra địa bàn phát hiện vụ việc, chặn bắt và đưa tất cả về làm việc. Các đối tượng thừa nhận chi tiết hành vi.

Công an huyện Bình Chánh nhận định hành vi của các đối tượng là nguy hiểm, có tính chất côn đồ, xem thường pháp luật, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự nơi đông người nên cần phải khởi tố, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật để răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội.