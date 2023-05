Sáng 7/5, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, vào khoảng 19h ngày 6/5, tại Km23, tỉnh lộ 129, thuộc địa phận bản Can Tỷ 2, xã Ma Quai (huyện Sìn Hồ), lực lượng công an bắt quả tang 2 đối tượng Ly Chờ Tùng (SN 1988, ở xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, Lai Châu) và Giàng A Cu (SN 1996, ở xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng cùng tang vật bị cơ quan công an bắt. Ảnh CACC.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 16 bánh heroin, 3 điện thoại di động, 2 xe máy và các đồ vật, tài liệu có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận: Do có quen biết từ trước, 2 đối tượng đã cùng nhau tìm nguồn ma túy và móc nối với các đối tượng đưa sang Lai Châu tìm mối bán qua các tỉnh lân cận. Trong lúc chuẩn bị “giao dịch” thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Ngay sau khi bắt được 2 đối tượng này, thay mặt UBND tỉnh Lai Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải chúc mừng, biểu dương kết quả đạt được của lực lượng Công an tỉnh trong đấu tranh, phá thành công chuyên án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu mong muốn Công an tỉnh quyết liệt hơn nữa trong đấu tranh, phá các vụ án nói chung, nhất là về tội phạm ma túy nói riêng, quan tâm phối hợp với các cấp, các ngành trong công tác phòng ngừa, hạn chế thấp nhất việc hoạt động của các tội phạm ma túy trên địa bàn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh và Công an tỉnh Lai Châu đã khen thưởng Ban chuyên án, Phòng Cảnh sát Giao thông và các lực lượng tham gia đấu tranh phá thành công chuyên án.

Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 2 đối trượng trên và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý theo quy định pháp luật.