Xuân An Nhà báo

Ngày 3/5, Công an TP. Thuận An (Bình Dương) cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm đối với một cơ sở kinh doanh karaoke. Đồng thời, cơ quan công an cũng đang làm rõ hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy đối với hàng chục khách trong quán này.

Hàng chục người dương tính với ma túy trong quán karaoke ở Bình Dương. Ảnh: T.T

Trước đó, tối 30/4, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP. Thuận An bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke D1 ở phường Bình Hòa, TP. Thuận An.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận bên trong quán có 144 người đang vui chơi. Qua test nhanh, có 63 người dương tính với ma túy.

Công an phát hiện C.K.Q. (32 tuổi, quê Nghệ An) là khách của quán đang tàng trữ chất bột màu trắng nghi là ma túy. Q. khai nhận mua của một người không rõ lai lịch với giá 1,1 triệu đồng rồi cho những người trong bàn sử dụng.

Ngoài ra, công an cũng phát hiện 2 người khác tàng trữ tinh thể màu trắng nghi ma túy.

Được biết, cơ sở kinh doanh karaoke D1 từng nhiều lần bị lực lượng công an kiểm tra và phát hiện vi phạm.