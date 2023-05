Thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho hay, chiều nay (2/5), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời thực hiện lệnh khám xét và bắt tạm giam 4 tháng đối với Bùi Thị Dung (37 tuổi, ở phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn) để điều tra về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo đó, vào lúc 3h30 sáng 30/4, Công an thị xã Kinh Môn phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hải Dương kiểm tra quán H88 – Club, địa chỉ ở khu đô thị Thái Hà, phường Hiệp Sơn.

Cảnh sát đột nhập vào quán H88. Ảnh: Giang Bình

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này mở cửa phục vụ “chui” cho 85 khách (23 nữ, 62 nam). Lực lượng chức năng đã thu giữ 1 số tang vật, phương tiện thường dùng để sử dụng ma túy. Ngoài ra, một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn sử dụng ma túy.

Qua kiểm tra, cơ quan công an đã xác định có 25/85 người dương tính với chất ma túy.

25 dân chơi dương tính với chất ma tuý. Ảnh: Giang Bình

Qua đấu tranh mở rộng, đến chiều 2/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời thực hiện lệnh khám xét và bắt tạm giam 4 tháng đối Dung. Dung được xác định là đối tượng tổ chức cho những kẻ còn lại sử dụng ma tuý.

Dịp nghỉ lễ, các đối tượng hẹn nhau, kết nối với chủ quán H88 để được vào quán mở nhạc mạnh, dùng rượu và ma tuý. Trước đó, quán H88-Club bị buộc phải dừng hoạt động do vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.