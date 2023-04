Chiều 14/4, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Châu Loan (SN 1974, ở phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nghi phạm Nguyễn Thị Châu Loan bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Công an xác định, Loan trước đây làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, hiện đã nghỉ việc, không có thu nhập ổn định. Loan mạo nhận có các mối quan hệ quen biết thân tín, có thể xin được việc làm cho người khác.

Trong khoảng thời gian từ 12/9/2021 đến 3/5/2022, Loan đã nhận của anh Vàng A Ca (SN 1993), Sùng A Láo (SN 1995), cùng ở xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo với tổng cộng 215 triệu đồng, mục đích xin cho 2 người này vào làm việc tại các cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Loan đã dùng chi tiêu cá nhân.