Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam ông Đinh Văn Khoa (SN 1964, Phó giám đốc Trung tâm pháp y tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi “Tham ô tài sản”.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cũng thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra làm rõ sai phạm của ông Đinh Văn Khoa.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, ông Đinh Văn Khoa đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo cấp dưới lập khống chứng từ thanh quyết toán; chiếm đoạt tiền bồi dưỡng của các giám định viên khác, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước và các cá nhân.

Sau khi có đơn tố cáo, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ.

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện KSND tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Công an tỉnh Thái Bình cũng đang chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật và triệt để thu hồi tài sản do phạm tội mà có.