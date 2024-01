Trước đó, VietNamNet phản ánh việc Công ty TNHH Một thành viên đầu tư xây dựng Đại Thành (Công ty Đại Thành) cũng sử dụng văn bản giả của một số cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai.

Cụ thể, có 3 văn bản quan trọng trong bộ hồ sơ năng lực của Công ty Đại Thành gồm: Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi; Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh (đều thể hiện do Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở NN&PTNT tỉnh Lào Cai cấp); Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thể hiện do UBND TP Lào Cai cấp.

Tuy nhiên, trả lời VietNamNet bằng văn bản, lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y và UBND TP Lào Cai khẳng định không cấp cho Công ty Đại Thành những văn bản nêu trên.

Đáng chú ý, địa chỉ trang trại của Công ty Đại Thành cung cấp trong hồ sơ năng lực gửi UBND huyện Điện Biên là tại xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Nhưng khi PV có mặt tại xã Gia Phú thì ông Phạm Minh Bắc, Chủ tịch xã khẳng định nhiều năm nay xã không có trang trại nào của Công ty Đại Thành.

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô và Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cao Trịnh Xuân Trường xác nhận đã chỉ đạo các đơn vị chức năng vào cuộc xác minh dấu hiệu làm giả mạo tài liệu của Công ty Đại Thành.