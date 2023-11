Cái bắt tay của hai ông bầu

Liên tiếp trong hai tuần gần đây, Ngân hàng LPBank do ông Nguyễn Đức Thuỵ (Bầu Thuỵ) làm Chủ tịch HĐQT và CTCP Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) do ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) làm Chủ tịch HĐQT công bố hai biên bản hợp tác quan trọng.

Đầu tiên là việc LPBank và HAGL ký thoả thuận hợp tác toàn diện vào ngày 23/10. Hai bên không công bố chi tiết nội dung hợp tác, nhưng qua lời phát biểu của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức và TGĐ LPBank Hồ Nam Tiến tại lễ ký kết, có thể nhận thấy LPBank cung cấp vốn cho HAGL trong việc đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp như trồng trọt và chăn nuôi.

Buổi lễ không có sự xuất hiện của Chủ tịch LPBank Nguyễn Đức Thuỵ. Tuy nhiên, ngay sau lễ ký kết, công chúng bắt gặp hình ảnh Bầu Thuỵ và Bầu Đức vui vẻ cùng nhau ngồi trên khán đài SVĐ Hàng Đẫy theo dõi trận mở màn V-League 2023/24 giữa CLB Công an Hà Nội và Bình Định vào chiều 23/10.

Bầu Đức và Bầu Thuỵ ngồi theo dõi trận bóng đá giữa hai CLB CAHN và Bình Định. (Ảnh: Triệu Việt Linh).

Trong giới doanh nhân Việt Nam, Bầu Thuỵ và Bầu Đức (ông Đoàn Nguyên Đức) không chỉ nổi tiếng trên thương trường mà còn nổi tiếng là những người có niềm đam mê bóng đá. Cả hai doanh nhân này cùng không ngại “vung tiền” cho cuộc chơi bóng đá theo cách riêng của mỗi người.

Rất có thể việc ngồi bên nhau, cùng tận hưởng trận đấu từ trên khán đài sân Hàng Đẫy chỉ là một thú vui của hai vị chủ tịch có chung đam mê. Thế nhưng chỉ ít ngày sau đó, ngày 2/11 LPBank bất ngờ ký kết hợp tác toàn diện với Học viện Bóng đá và CLB Bóng đá HAGL.

Với sự đồng hành của LPBank, Học viện và CLB HAGL đổi tên thành Học viện Bóng đá LPBank – Hoàng Anh Gia Lai và Câu lạc bộ Bóng đá LPBank – Hoàng Anh Gia Lai. Đây được xem là bước đi cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác toàn diện đã ký giữa HAGL Group và LPBank vào ngày 23/10.

Có lần, trước các nhà đầu tư, Bầu Đức từng khẳng định việc ông đầu tư cho bóng đá không chỉ là đam mê mà còn bởi không có cách marketing nào rẻ hơn thông qua bóng đá.

Rõ ràng đội bóng phố núi đang rất cần nguồn lực đầu tư mới để tìm lại ánh hào quang năm nào, trong khi với LPBank việc tài trợ cho đội bóng này cũng sẽ giúp quảng bá mạnh mẽ hình ảnh và sản phẩm dịch vụ của họ.

Lễ ký kết giữa LPBank và HAGL FC ngày 2/11. (Ảnh: LPBank).

Bầu Thuỵ thăng hoa, Bầu Đức gặp khó

Cả Bầu Thuỵ và Bầu Đức đều có tên trong Top 100 người giàu nhất sàn chứng khoán. Ông Đức đang là cổ đông lớn nhất tại HAGL Group (mã HAG) với tỷ lệ 34,50% cổ phần (xấp xỉ 320 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị hơn 2.600 tỷ đồng tính theo thị giá hiện tại).

Trong khi đó ông Thuỵ đang trực tiếp nắm giữ 2,41% cổ phần tại LPBank (hơn 61,62 triệu cổ phiếu LPB, tương đương giá trị 940 tỷ đồng).

Trong khi sự nghiệp của đại gia Nguyễn Đức Thuỵ đang lên như diều gặp gió, lần lượt nắm giữ những vị trí quan trọng nhất tại Thai Holdings và LPBank, thì ông Đoàn Nguyên Đức lại đang phải đối mặt với nhiều sóng gió trong vài năm gần đây do kết quả kinh doanh của HAGL không như kỳ vọng.

Về kết quả kinh doanh gần nhất, LPBank mới đây công bố kết quả kinh doanh quý III/2023 với lợi nhuận trước thuế 1.241 tỷ đồng, tăng 41% so với quý trước.

Tuy nhiên, việc liên tục thực hiện các chính sách giảm lãi suất khiến lợi nhuận trước thuế lũy kế trong 3 quý đầu năm 2023 của LPBank đạt 3.678 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước.

9 tháng đầu năm, LPBank đạt tổng dư nợ 263.640 tỷ đồng, tương đương mức tăng 11,80% so với đầu năm, huy động vốn đạt gần 274.580 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cuối năm 2022.

Ông Đoàn Nguyên Đức tại lễ ký kết hợp tác giữa hai bên. (Ảnh: LPBank).

Với HAGL Group của Bầu Đức, lợi nhuận sau thuế quý III chỉ đạt 33 tỷ đồng, giảm 5 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3 của HAGL chỉ đạt 7 tỷ đồng, giảm 14 tỷ đồng so với cùng kỳ. Do không phát sinh hoàn nhập dự phòng các khoản đầu tư dài hạn nên chi phí tài chính tăng 73 tỷ đồng so với quý III/2022, đạt 132 tỷ đồng.

Bầu Đức gần đây đã phải bán khách sạn để giải quyết những khó khăn về tài chính bủa vây. Nhờ thanh lý tài sản nên công ty ghi nhận 140 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động khác (cùng kỳ năm ngoái không có khoản doanh thu này).

Tại ngày 30/9, HAGL có khoản lãi trái phiếu phải trả lên đến 3.400 tỷ đồng và lãi phải trả cho ngân hàng và cá nhân là 30,5 tỷ đồng.