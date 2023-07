Ảnh: Daily Mail

Theo Daily Mail, Linda là người Mỹ nhưng sống ở Dubai. Cô có một cuộc sống không công việc đầy hào nhoáng, thường xuyên đi du lịch với bạn bè và luôn được mời tới các spa sang trọng.

Tuy nhiên, cô gái 23 tuổi này lại than thở về những nỗi khổ như thường xuyên lo lắng bị cướp túi xách và đồ trang sức hàng hiệu đắt tiền, không được tự mình lái xe và mệt mỏi vì phải đi du lịch liên tục. Linda cũng thường xuyên chia sẻ các video về cuộc sống đáng ghen tị của mình trên mạng xã hội.

Linda và chồng. Ảnh: Daily Mail

Linda cho hay, tiền của cô không phải là do chồng cho, mà vào năm 19 tuổi, cô đã trở nên giàu có từ việc kinh doanh thành công spa y tế Flip Your Look. Chồng của Andrade là một nhà giao dịch tiền điện tử.

Trong một đoạn video đăng tải trên Tiktok và thu hút 14,3 triệu lượt xem, Linda nói, cô sợ bị cướp rồi sau đó khoe bộ sưu tập túi, giày và nữ trang hàng hiệu của mình.

Theo Linda, cô còn lo những người phụ nữ khác sẽ quyến rũ chồng mình do đó cô cần thường xuyên trông đẹp nhất. Linda kể, cô và chồng hầu hết đều ăn tối ở ngoài và bản thân đồ ăn luôn như một màn trình diễn nên cô rất khó chọn món.

Ảnh: Daily Mail

Trong khi Linda và chồng là Ricky đang sống một cuộc sống mà những người khác chỉ có thể mơ ước, thì cô lại phàn nàn rằng chồng "mua cho cô đủ thứ", từ những chiếc váy dạ hội tới túi xách Chanel.

Ngoài ra, vì cả hai vợ chồng đều là doanh nhân nên họ thường xuyên phải di chuyển, khiến cả hai mệt mỏi. Nỗi khổ cuối cùng của Linda là Ricky không bao giờ để cô tự lái chiếc xe thể thao của họ.

Lối sống đáng mơ ước của Linda đã thu hút sự chú ý của công chúng và nhiều người nói rằng họ ước mình cũng gặp những nỗi khổ tương tự. "Nếu anh ấy mua quá nhiều đồ cho cô, hãy cho tôi", một người bình luận. Trong khi đó, một người khác lại cho rằng "Tôi sẵn sàng đánh đổi cuộc sống với Linda".

Theo tờ Baltimore Post Examiner, Linda sống ở Mỹ và sau khi kết hôn với Ricky vào năm 19 tuổi, cô cùng chồng chuyển tới Dubai sinh sống. Trong những video trước đó, Linda khoe một ngày cô tiêu hết 16.540 USD, trong đó chi 7.000 USD cho một chiếc túi xách Chanel, 80 USD cho cà phê sữa, 400 USD để mát xa giải độc, 500 USD làm móng và 500 USD thuê tài xế riêng.

Những nỗi khổ của Linda:

- Sợ bị cướp

- Luôn phải giữ cho mình đẹp nhất

- Có quá nhiều món ăn nên khó chọn lựa

- Phụ nữ khác luôn muốn quyến rũ chồng cô

- Chồng luôn mua cho quá nhiều đồ

- Thường xuyên phải di chuyển

- Chưa bao giờ được tự mình lái xe