Liên quan đến vụ việc này, ông Nguyễn Quý Trang - Phó phòng GD-ĐT quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), thông tin thêm: “Chúng tôi đã có buổi làm việc với cơ sở giáo dục có học sinh gặp nạn. Nhà trường cho biết, ngày 20/5, phụ huynh lớp 6A3 đã tổ chức cho học sinh đi thăm quan dịp cuối năm học tại Vườn quốc gia Xuân Thủy. Đoàn có 53 học sinh và phụ huynh do Trưởng ban phụ huynh - ông V.K làm trưởng đoàn. Trong đó, có 27 người lớn và 26 trẻ em (bao gồm học sinh lớp 6A3 và các thành viên khác trong gia đình học sinh)”. Phòng GD-ĐT quận Nam Từ Liêm sau khi nắm bắt sự việc cũng tới thăm hỏi động viên gia đình học sinh và phụ huynh trong tai nạn đáng tiếc này. Sở GD-ĐT Hà Nội cũng đề nghị các trường trực thuộc và các quận, huyện, thị xã, các cơ sở giáo dục tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc đảm bảo an toàn cho học sinh khi tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động trải nghiệm. Trong đó, tuyệt đối không tự tổ chức các hoạt động trải nghiệm mang tính tự phát. "Ngoài ra, chúng tôi cũng đề nghị các cơ sở giáo dục và đào tạo tham mưu với các cấp lãnh đạo kiểm tra vấn đề an toàn trong các trường học…”, đại diện Sở cho biết. Hoàng Thanh