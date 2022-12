Bé 5 tuổi hôn mê sau khi uống dung dịch trong thuốc lá điện tử

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội), cơ sở y tế này vừa điều trị cho một bệnh nhi 5 tuổi bị ngộ độc ma túy tổng hợp mới sau khi tình cờ nhặt và uống khoảng 5 ml dung dịch màu vàng trong lọ thủy tinh của thuốc lá điện tử. Hiện tại, trẻ đã qua cơn nguy kịch và đang được tiếp tục theo dõi các biến chứng lâu dài.

Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, đây là trường hợp thứ hai các bác sĩ của bệnh viện tiếp nhận, điều trị liên quan đến thuốc lá điện tử. Đáng chú ý là thuốc lá điện tử không chứa nicotine thông thường mà là vỏ bọc ngụy trang để người lớn sử dụng ma túy tổng hợp.

Trước đó, bệnh nhi này được đưa vào Khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương, trong tình trạng hôn mê, co giật, đồng tử giãn, mạch chậm. Chỉ 15 phút sau khi uống dung dịch, người nhà phát hiện trẻ co giật toàn thân, nôn ói, hôn mê. Bé được sơ cứu tại bệnh viện gần nhà và chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tuy nhiên, các triệu chứng co giật, đồng tử giãn, mạch chậm của trẻ khác biệt, không phù hợp tình trạng ngộ độc do nicotine - chất chủ yếu chứa trong thuốc lá điện tử. Do đó, các bác sĩ tiếp tục xét nghiệm mẫu bệnh phẩm gồm máu, nước tiểu, dung dịch trẻ uống, kết quả dương tính với loại ma túy tổng hợp mới là ADB-BUTINACA.

Cơ quan y tế thu mẫu hút, dung dịch trong thuốc lá điện tử để phân tích thành phần.

ThS.BS Trần Đăng Xoay, khoa Điều trị tích cực Nội khoa, cảnh báo trẻ em là đối tượng nguy cơ cao dễ bị ngộ độc do uống hoặc nuốt dung dịch sử dụng khi hút thuốc lá điện tử.

Theo Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an, gần đây tội phạm chế tạo những chất ma túy mới chưa có trong danh mục cấm đựng trong dung dịch thuốc lá điện tử, sử dụng trái phép. Các chất ma túy này gây ảo giác, có thể co giật, hôn mê, thậm chí tử vong đối với người sử dụng và người không may uống nhầm.

Vị bác sĩ này cũng cho biết thành phần thuốc lá điện tử có chứa nicotine, là một chất gây nghiện, có thể tác động xấu đến phát triển não bộ của trẻ em, ảnh hưởng đến phụ nữ mang thai và sự phát triển của thai nhi.

Trẻ em không may nuốt, uống, hoặc hấp phụ lượng lớn nicotine có thể bị ngộ độc với các biểu hiện nôn ói, nhịp tim nhanh, tăng tiết nước bọt, đau bụng, da tái nhợt, vã mồ hôi, tăng huyết áp, thở nhanh, mất kiểm soát cơ thể, mất cân bằng không thể đi lại, run tay, co giật.

Trường hợp nặng có thể gây nhịp tim chậm, tụt huyết áp, rối loạn nhịp tim, sốc, hôn mê, thậm chí tử vong. “Chúng ta cần cẩn trọng với những sản phẩm bao bì ghi không chứa nicotine nhưng thực chất chúng vẫn có”, bác sĩ này khuyến cáo.

Ngoài ra, thuốc lá điện tử còn chứa các chất hoá học phụ gia như methyl salicylate, glycerin, hay propylence glycol. Đây là các hoá chất có thể gây ung thư hoặc tổn thương phổi.