{"article":{"id":"2222931","title":"Bellingham lập kỳ tích Cậu bé vàng, hết lời cảm ơn Ancelotti","description":"Jude Bellingham làm nên kỳ tích ở cuộc bầu chọn danh hiệu Cậu bé vàng 2023 và anh dành những lời đặc biệt cho HLV Carlo Ancelotti.","contentObject":"<p align=\"justify\">Trong lịch sử 20 năm danh hiệu Golden Boy, chưa có cầu thủ U21 nào giành được chiến thắng áp đảo và hoành tráng như <a href=\"https://vietnamnet.vn/jude-bellingham-tag16980221940138190085.html\" target=\"_blank\"><strong>Jude Bellingham</strong></a>.</p>

<p align=\"justify\">Lionel Messi (2005), Paul Pogba (2013), Kylian Mbappe (2017) và Erling Haaland (2020) cũng áp đảo, nhưng không như hiện tại.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/jude-bellingham-cau-be-vang-2-74.jpg?width=768&s=P97ONPOPcN8UdjUHdTvifQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/jude-bellingham-cau-be-vang-2-74.jpg?width=1024&s=JQrN3D9Rp0opsYv_NhTxjQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/jude-bellingham-cau-be-vang-2-74.jpg?width=0&s=w7IEcEOE8QgJjMHklnftVQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/jude-bellingham-cau-be-vang-2-74.jpg?width=768&s=P97ONPOPcN8UdjUHdTvifQ\" alt=\"jude bellingham cau be vang 2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/jude-bellingham-cau-be-vang-2-74.jpg?width=260&s=4z-3RM0hx-j1uU7AHTpPNg\"></picture>

<figcaption>Bellingham thắng áp đảo cuộc bầu chọn Cậu bé vàng 2023</figcaption>

</figure>

<p align=\"justify\">Ban đầu, ban giám khảo trong cuộc bầu chọn của Tuttosport gồm 30 nhà báo từ các tờ báo hàng đầu châu Âu; tăng lên lên 40 năm 2018; 50 người từ năm ngoái.</p>

<p align=\"justify\">Bellingham được 45 trong số 50 thành viên bỏ phiếu ở vị trí số 1. 5 người còn lại xếp anh vị trí thứ 2. Kết quả này giúp cầu thủ người Anh giành tổng cộng 485 điểm trong số 500 điểm tối đa, nghĩa là chiếm 97%.</p>

<p align=\"justify\">Với chiến thắng này, Bellingham trở thành cầu thủ <a href=\"https://vietnamnet.vn/real-madrid-tag2127706790451295976.html\" target=\"_blank\"><strong>Real Madrid</strong></a> đầu tiên nhận giải của Tuttosport.</p>

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/jude-bellingham-cau-be-vang-3-75.jpg?width=300&s=AVcmL-1KDBsNJ7S3FGJL5w\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/jude-bellingham-cau-be-vang-3-75.jpg?width=0&s=04Aez0isrlB7c3mMqj9xig\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/jude-bellingham-cau-be-vang-3-75.jpg?width=500&s=vP7SRlA-HztKvzBzlN7QzA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/jude-bellingham-cau-be-vang-3-75.jpg?width=260&s=p9c2qOCicM1EbeR7fX136w\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/jude-bellingham-cau-be-vang-5-76.jpg?width=300&s=so4aWbaRlla5MXRzbeABrw\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/jude-bellingham-cau-be-vang-5-76.jpg?width=0&s=yqJMuNhjGlolzW4fzu9r9Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/jude-bellingham-cau-be-vang-5-76.jpg?width=500&s=oQ8UbdGreAvsjGUGDP2zCg\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/jude-bellingham-cau-be-vang-5-76.jpg?width=260&s=xIZ-gcgGoQj-pHgM8MMY0w\"></picture></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p align=\"justify\"><i>\"Tôi có thể nói rằng mình biết khá rõ tính quốc tế của giải thưởng danh giá này, ra đời vào đúng năm tôi chào đời 2003\"</i>, Bellingham trả lời phỏng vấn độc quyền Tuttosport khi đến bảo tàng OGR để nhận chiếc cúp, hôm 4/12.</p>

<p align=\"justify\">Jude tự hào: <i>\"Tôi là người Anh thứ 3 giành nhận giải, sau Wayne Rooney, một trong những thần tượng của tôi, khi khoác áo MU năm 2005, và Raheem Sterling năm 2014, khi ở Liverpool\"</i>.</p>

<p align=\"justify\">Ngoài phiếu bầu của nhà báo, Bellingham cũng chiến thắng trong cuộc bầu chọn của người hâm mộ trên website. Chưa từng có ai thắng cú đúp trong cuộc bầu chọn suốt 20 năm qua.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/jude-bellingham-cau-be-vang-4-77.jpg?width=768&s=K9ATDFXlQnIgNqjqZjKnOA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/jude-bellingham-cau-be-vang-4-77.jpg?width=1024&s=i38Hde-JWAR8409oIfsv8g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/jude-bellingham-cau-be-vang-4-77.jpg?width=0&s=E7fscPqv6uIkCETTA2gUwA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/jude-bellingham-cau-be-vang-4-77.jpg?width=768&s=K9ATDFXlQnIgNqjqZjKnOA\" alt=\"jude bellingham cau be vang 4.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/jude-bellingham-cau-be-vang-4-77.jpg?width=260&s=i1hacjH7Am2bWBHJ1gJfjw\"></picture>

<figcaption>Bellingham đoạt giải bầu chọn của các nhà báo lẫn CĐV</figcaption>

</figure>

<p align=\"justify\"><i>\"Điều này khiến tôi càng tự hào hơn. Được các nhà báo và người hâm mộ bóng đá đồng tình là điều đặc biệt\"</i>.</p>

<p align=\"justify\">Chiến thắng của Bellingham nhờ sự bùng nổ khi đến Real Madrid. Anh hiện có 15 bàn thắng và 4 kiến tạo, vượt qua kỷ lục 14 bàn của chính mình với Dortmund mùa trước.</p>

<p align=\"justify\"><i>\"Tôi đã nỗ lực hết mình, cam kết cải thiện bản thân bằng công việc, nhưng công lao thuộc về ngài <a href=\"https://vietnamnet.vn/carlo-ancelotti-tag17166105827468550624.html\" target=\"_blank\"><strong>Ancelotti</strong></a>\"</i>, Bellingham trả lời câu hỏi đâu là bí mật của sự khác biệt.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/bellingham-ancelotti-78.jpg?width=768&s=RGpedlB1brfHthrReVdELg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/bellingham-ancelotti-78.jpg?width=1024&s=GQfPKUraF492cIdVHdGA1Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/bellingham-ancelotti-78.jpg?width=0&s=2XisySvZSLAo2EkNU40nBA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/bellingham-ancelotti-78.jpg?width=768&s=RGpedlB1brfHthrReVdELg\" alt=\"bellingham ancelotti.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/bellingham-ancelotti-78.jpg?width=260&s=ngA9WFryZmVOFRcgg8QuRg\"></picture>

<figcaption>Bellingham cảm ơn HLV Ancelotti</figcaption>

</figure>

<p align=\"justify\">Anh giải thích: <i>\"Ancelotti đã tìm thấy vị trí phù hợp cho tôi, đồng thời cho tôi nhiều tự do hơn trên sân. Bây giờ thì tôi đang bay\"</i>.</p>

<p align=\"justify\">Ancelotti nhiều lần công khai khen ngợi Bellingham. Ông từng so sánh anh với Zinedine Zidane hay Kaka.</p>

<p align=\"justify\"><i>\"Vâng, nhưng tôi biết mình đang làm ông thất vọng ở khía cạnh nào đó...\"</i>, Bellingham mỉm cười.</p>

<p align=\"justify\">Chàng trai người Anh nhắc lại chuyện Ancelotti từng đùa: <i> \"Tôi chưa nói được tiếng Tây Ban Nha... Tôi xin lỗi, nhưng tôi đang gặp phải trở ngại không ngờ với ngôn ngữ này. Thật khó cho tôi, tôi thừa nhận. Tôi hứa sẽ nỗ lực tối đa\"</i>.</p>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00UL67.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

