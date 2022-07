Bệnh đậu mùa khỉ lây lan mạnh, thêm nhiều nước ghi nhận ca tử vong

Theo báo DW, Brazil và Tây Ban Nha hôm qua (29/7) đã báo cáo các ca tử vong liên quan tới bệnh đậu mùa khỉ, đánh dấu những trường hợp tử vong đầu tiên liên quan tới đợt bùng phát bệnh này ở ngoài khu vực châu Phi.

Tây Ban Nha là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với 4.298 ca nhiễm virus, thống kê của Bộ Y tế nước này cho thấy. Trung tâm phối hợp cảnh báo của Tây Ban Nha thông báo: "Trong số 3.750 bệnh nhân có thông tin đầy đủ, 120 ca đã nhập viện, một ca đã tử vong".

Tại Brazil, một nam giới 41 tuổi đã thiệt mạng vì bệnh đậu mùa khỉ. Nhà chức trách địa phương cho biết, người đàn ông trên qua đời ở Belo Horizonte, thủ phủ bang Minas Gerais, đông nam Brazil. Bệnh nhân này trước đó có vấn đề nghiêm trọng về hệ miễn dịch.

Bộ Y tế Brazil cho biết, nước này đã ghi nhận gần 1.000 ca mắc đậu mùa khỉ, hầu hết ở bang Sao Paulo và Rio de Janeiro.

Tại Mỹ, Thống đốc bang New York Kathy Hochul hôm qua đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp do bệnh đậu mùa khỉ lây lan mạnh. Quan chức này cam kết sẽ áp dụng các biện pháp ngăn ngừa bệnh dịch bùng phát. Bà Kathy cho biết, New York hiện chứng kiến tỷ lệ lây nhiễm cao nhất ở nước Mỹ.

Các dấu hiệu sớm của căn bệnh này bao gồm sốt cao, sưng hạch bạch huyết và phát ban giống thủy đậu. Đợt bùng phát hiện nay xảy ra vào tháng 5, với 20 ca mắc được phát hiện ở Anh. Kể từ đó, nó đã tăng mạnh, lên hơn 20.000 ca ở 78 quốc gia, với 70% số ca được phát hiện ở châu Âu và 25% ở Mỹ.

Cuối tuần trước, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố, sự bùng phát của bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng y tế khẩn cấp trên toàn cầu.