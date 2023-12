{"article":{"id":"2222566","title":"Bệnh hiểm nghèo biến chứng, tính mạng bé trai 3 tuổi gặp nguy hiểm","description":"Căn bệnh hiếm gặp biến chứng khiến tính mạng bé Việt Anh gặp nguy hiểm. Trong khi đó, gia đình con lại rơi vào túng quẫn, không còn đủ khả năng xoay xở chi phí chữa bệnh.","contentObject":"<p>Chị Nguyễn Thị Tùng Linh (mẹ của Việt Anh) nhớ như in thời điểm căn bệnh quái ác ập đến với con mình. Đó là khi Việt Anh mới 3 tháng tuổi, con mắc chứng viêm phổi hoại tử, phải chuyển từ Hải Dương đến Bệnh viện Phổi Trung ương điều trị suốt 1 năm trời.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/eb07b290-4cce-4c6b-9ae2-fb62e33d4619-1529.jpg?width=768&s=NUN_B3Lj5zqQmPbHweQRsg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/eb07b290-4cce-4c6b-9ae2-fb62e33d4619-1529.jpg?width=1024&s=2mfNnwZcFavaM7r_8pzVdQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/eb07b290-4cce-4c6b-9ae2-fb62e33d4619-1529.jpg?width=0&s=BWFtrCuYBeu5S-BVUS1M5Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/eb07b290-4cce-4c6b-9ae2-fb62e33d4619-1529.jpg?width=768&s=NUN_B3Lj5zqQmPbHweQRsg\" alt=\"eb07b290 4cce 4c6b 9ae2 fb62e33d4619.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/eb07b290-4cce-4c6b-9ae2-fb62e33d4619-1529.jpg?width=260&s=4Ploch07QAJFD1-9W01u-A\"></picture>

<figcaption>Bé Nguyễn Việt Anh 3 tuổi bị suy giảm miễn dịch và mắc hàng loạt những căn bệnh hiểm nghèo</figcaption>

</figure>

<p>Nhận thấy bệnh tình không tiến triển, qua một thời gian, các bác sĩ phát hiện con mắc chứng suy giảm miễn dịch bẩm sinh. Nghiêm trọng hơn, thể bệnh của con thuộc trường hợp hiếm gặp với tỉ lệ 1/1000 trẻ em mắc. Trên thế giới hiện chưa có loại thuốc đặc trị đối với căn bệnh này.</p>

<p>Chính vì vậy, chi phí chữa bệnh dành cho Việt Anh hết sức tốn kém. Mặc dù được hưởng bảo hiểm y tế 100% song phác đồ điều trị cần nhiều loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm chi trả. Trung bình mỗi ngày, chị Linh cần trả đến 2 triệu đồng, chưa kể tiền sinh hoạt, ăn uống, đi lại ở bệnh viện. Chỉ trong vòng 3 năm, gia đình đã tốn gần 300 triệu đồng để lo cho con. Số tiền này đều từ thế chấp nhà cửa, vay mượn người thân, bạn bè.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/b3c149d9-cbc9-4aba-97cf-c886634ba8cc-1530.jpg?width=768&s=mQwToG6YPDuHFlbUFL_vug\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/b3c149d9-cbc9-4aba-97cf-c886634ba8cc-1530.jpg?width=1024&s=BKk0JVFVVH8Rm3RFBNzMSA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/b3c149d9-cbc9-4aba-97cf-c886634ba8cc-1530.jpg?width=0&s=KUdS-Xgt5sUgE7OLSs986w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/b3c149d9-cbc9-4aba-97cf-c886634ba8cc-1530.jpg?width=768&s=mQwToG6YPDuHFlbUFL_vug\" alt=\"b3c149d9 cbc9 4aba 97cf c886634ba8cc.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/b3c149d9-cbc9-4aba-97cf-c886634ba8cc-1530.jpg?width=260&s=FoRQxV--iUdDe8elf8Ezsw\"></picture>

<figcaption>Căn bệnh nguy hiểm biến chứng đang đe dọa tính mạng bé Việt Anh từng ngày</figcaption>

</figure>

<p>Mới đây bệnh trở nặng, một loạt những biến chứng chỉ chực chờ cướp đi sinh mệnh của đứa trẻ 3 tuổi như: nấm thận, viêm phổi hoại tử, hở van tim động mạch chủ, lao hạch trung thất. Bác sĩ cho biết có thể thay đổi phác đồ, số tiền dự kiến để chữa bệnh cho Việt Anh có thể lên tới cả tỷ đồng.</p>

<p>Không những vậy, tình hình gia đình chị Linh đang dần trở nên bi đát khi ông nội của Việt Anh vốn bị ung thư hạ họng gần 2 năm nay. Chị Linh sớm phải nghỉ việc để chăm sóc con, chỉ còn chồng chị làm công nhân nhà máy sản xuất dây điện, lương tháng vài triệu đồng, không đủ trang trải thuốc men.</p>

<p><em>\"Cả nhà ai cũng muốn tìm cách cứu con, nhưng giờ bế tắc thật rồi. Bà ngoại cháu cũng lấy sổ đỏ thế chấp mà không đủ. Bác sĩ nói cách duy nhất là ghép tế bào gốc, càng sớm càng tốt, nhưng chi phí nằm ngoài tầm với. Nhìn con ngày một yếu đi, tôi cúi đầu xin các nhà hảo tâm giúp con tôi có cơ hội được sống\"</em>, người mẹ khốn khổ khóc nấc.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/c0451746-0948-4c0d-b6b6-7c6fe5100f23-1531.jpg?width=768&s=ttZsK0KvmeJ_n3Im5RvNbg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/c0451746-0948-4c0d-b6b6-7c6fe5100f23-1531.jpg?width=1024&s=vQNidRC91unFCicBQrDuOw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/c0451746-0948-4c0d-b6b6-7c6fe5100f23-1531.jpg?width=0&s=qegMIJTKHo7ytlIuDZSbWQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/c0451746-0948-4c0d-b6b6-7c6fe5100f23-1531.jpg?width=768&s=ttZsK0KvmeJ_n3Im5RvNbg\" alt=\"c0451746 0948 4c0d b6b6 7c6fe5100f23.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/c0451746-0948-4c0d-b6b6-7c6fe5100f23-1531.jpg?width=260&s=Yu7AEUM1pRb_LdHSWwDPBg\"></picture>

<figcaption>Bố mẹ nghèo khó không lo đủ khoản tiền ghép tế bào gốc để cứu tính mạng con trai</figcaption>

</figure>

<p>Bà Nguyễn Thị Hương, Trưởng thôn Cát Hậu chia sẻ: Gia đình chị Nguyễn Thị Tùng Linh thuộc diện hộ cận nghèo. Vợ chồng chị có 2 người con, không may con trai út mới sinh ra mắc bệnh hiểm nghèo, thường xuyên phải đi bệnh viện điều trị. Với kinh tế khó khăn, khi con bệnh tật họ không có tiền lo liệu. Rất mong các nhà hảo tâm biết đến, quan tâm, động viên để cháu bé có thêm chi phí chữa bệnh.</p>

<table border=\"1\" style=\"border-collapse: collapse; width: 100%; background-color: #c2e0f4;\">

<tbody>

<tr>

<td style=\"width: 98.1908%;\">

<p><strong>Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: </strong></p>

<p><strong>1. Gửi trực tiếp: </strong>Chị<strong> </strong>Nguyễn Thị Tùng Linh, Thôn Cát Hậu, xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. SĐT: <strong>0326582207</strong></p>

<p><strong>2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet:</strong> Ghi rõ ủng hộ <strong>MS 2023.328 (bé Nguyễn Việt Anh)</strong></p>

<p>Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET</p>

<p>Số tài khoản: <strong>0011002643148</strong>. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội</p>

<p>- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET</p>

<p>- The currency of bank account: 0011002643148</p>

<p>- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM</p>

<p>- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam</p>

<p>- SWIFT code: BFTVVNV X</p>

<p>- Qua TK ngân hàng Vietinbank:</p>

<p>Chuyển khoản: Báo VietNamNet</p>

<p>Số tài khoản: <strong>114000161718</strong></p>

<p>Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa</p>

<p>- Chuyển tiền từ nước ngoài:</p>

<p>Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch</p>

<p>- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội</p>

<p>- Swift code: ICBVVNVX126</p>

<p><strong>3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:</strong></p>

<p>- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.</p>

<p>- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081<br> </p>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

Dù đã vay mượn phẫu thuật 3 lần nhưng vẫn chưa thành công, mong mỏi lớn nhất của Hùng bây giờ là chân sớm ổn định để đi làm, kiếm tiền nuôi em.","displayType":1,"category":{"name":"Chia sẻ","detailUrl":"/ban-doc/chia-se","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/chia-se","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chang-trai-mo-coi-cha-me-mong-co-tien-phau-thuat-chan-2220442.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/chang-trai-mo-coi-cha-me-mong-co-tien-phau-thuat-chan-1480.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T07:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223505","title":"Trao hơn 59 triệu đồng đến bé Sơn Tùng bị ung thư phần mềm","description":"Con gái qua đời vì bỏng nặng chưa lâu còn lại người con trai duy nhất lại phát hiện bị bệnh ung thư, khiến gia đình lâm vào cảnh bi kịch.","displayType":1,"category":{"name":"Chia sẻ","detailUrl":"/ban-doc/chia-se","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/chia-se","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/trao-hon-59-trieu-dong-den-be-son-tung-bi-benh-ung-thu-phan-mem-2223505.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/trao-hon-59-trieu-dong-den-be-son-tung-bi-ung-thu-phan-mem-1572.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T06:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223724","title":"Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 11/2023","description":"Trong 10 ngày giữa tháng 11/2023, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 700.557.301 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.","displayType":1,"category":{"name":"Chia sẻ","detailUrl":"/ban-doc/chia-se","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/chia-se","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-doc-ung-ho-cac-hoan-canh-kho-khan-10-ngay-giua-thang-11-2023-2223724.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ban-doc-ung-ho-cac-hoan-canh-kho-khan-10-ngay-giua-thang-112023-808.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223726","title":"150 học bổng ‘Nối trọn yêu thương - Nâng bước tới trường’ cho học sinh Hà Nam","description":"Công ty Tân Hiệp Phát phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh Hà Nam tổ chức chương trình “Nối trọn yêu thương - Nâng bước tới trường” trao tặng 150 học bổng cho học sinh khó khăn có thành tích học tập tốt.","displayType":1,"category":{"name":"Chia sẻ","detailUrl":"/ban-doc/chia-se","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/chia-se","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/150-hoc-bong-noi-tron-yeu-thuong-nang-buoc-toi-truong-cho-hoc-sinh-ha-nam-2223726.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/150-hoc-bong-noi-tron-yeu-thuong-nang-buoc-toi-truong-cho-hoc-sinh-ha-nam-790.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T15:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223166","title":"Người phụ nữ tính mạng 'ngàn cân treo sợi tóc' vì không có tiền chuyển viện","description":"Cú ngã khiến chị Thuỷ bị chấn thương sọ não, rơi vào nguy kịch. Bất hạnh thay, gia đình lại không đủ tiền cho chị chuyển viện, dẫn đến cảnh \"ngàn cân treo sợi tóc\".","displayType":1,"category":{"name":"Chia sẻ","detailUrl":"/ban-doc/chia-se","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/chia-se","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-phu-nu-tinh-mang-ngan-can-treo-soi-toc-vi-khong-co-tien-chuyen-vien-2223166.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/nguoi-phu-nu-tinh-mang-ngan-can-treo-soi-toc-vi-khong-co-tien-chuyen-vien-128.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T07:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221526","title":"Không còn tiền điều trị, mẹ định ôm con về nhà chờ chết","description":"Mặc dù đã đi vay mượn khắp nơi, bán mọi thứ có giá trị trong nhà nhưng vợ chồng chị Quyên vẫn không gom đủ tiền để cho con trai tiếp tục chữa bệnh ung thư.","displayType":1,"category":{"name":"Chia sẻ","detailUrl":"/ban-doc/chia-se","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/chia-se","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khong-con-tien-dieu-tri-me-ngheo-dinh-om-con-ve-nha-cho-chet-2221526.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/khong-con-tien-dieu-tri-me-ngheo-dinh-om-con-ve-nha-cho-chet-61.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T07:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221218","title":"Trao hơn 105 triệu đồng đến em Bùi Trung Hiếu bị suy giảm miễn dịch","description":"Vừa qua, Báo VietNamNet đã trao số tiền 105.403.043 đồng, tấm lòng của bạn đọc ủng hộ giúp đỡ em Bùi Trung Hiếu (SN 2018) mắc bệnh suy giảm miễn dịch","displayType":1,"category":{"name":"Chia sẻ","detailUrl":"/ban-doc/chia-se","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/chia-se","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/trao-hon-105-trieu-dong-den-em-bui-trung-hieu-bi-suy-giam-mien-dich-2221218.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/trao-hon-105-trieu-dong-den-em-bui-trung-hieu-bi-suy-giam-mien-dich-40.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T06:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219056","title":"Vợ chồng già ước có chiếc cũi sắt \"nhốt\" các con tâm thần","description":"Ở tuổi già, ông Vinh, bà Thập chỉ ước có được một khoản tiền nhỏ để hàn chiếc cũi sắt, nhốt đứa con đang bị bệnh tâm thần của mình.","displayType":1,"category":{"name":"Chia sẻ","detailUrl":"/ban-doc/chia-se","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/chia-se","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vo-chong-gia-uoc-co-chiec-cui-sat-nhot-cac-con-tam-than-2219056.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/vo-chong-gia-uoc-co-chiec-cui-sat-nhot-cac-con-tam-than-118.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T07:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220773","title":"\"Con sợ mình không tỉnh lại, không bao giờ được gặp mẹ\"","description":"Gặp nhiều biến chứng nặng nề do căn bệnh tan máu bẩm sinh, Quân có nỗi ám ảnh sợ một ngày mình không tỉnh lại, không bao giờ được thấy mẹ nữa.","displayType":1,"category":{"name":"Chia sẻ","detailUrl":"/ban-doc/chia-se","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/chia-se","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/con-so-minh-khong-tinh-lai-khong-bao-gio-duoc-gap-me-2220773.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/con-so-minh-khong-tinh-lai-khong-bao-gio-duoc-gap-me-989.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T07:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220483","title":"Trao hơn 53 triệu đồng đến 2 hoàn cảnh khó khăn ở Nam Định","description":"Vừa qua, Báo VietNamNet cùng Hội chữ thập đỏ huyện Giao Thủy trao số tiền 24.350.024 đồng đến anh Bùi Văn Thơ bị suy thận và em 28.908.000 đồng đến em Trần Huy Hoàng mắc bệnh máu khó đông.","displayType":1,"category":{"name":"Chia sẻ","detailUrl":"/ban-doc/chia-se","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/chia-se","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/trao-hon-53-trieu-dong-den-2-hoan-canh-kho-khan-o-nam-dinh-2220483.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/trao-hon-53-trieu-dong-den-2-hoan-canh-kho-khan-o-nam-dinh-438.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T06:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221914","title":"Gần 50 triệu đồng đến với bé trai 9 tuổi mồ côi cha mẹ ở Cần Thơ","description":"Căn bệnh hiểm nghèo lần lướt cướp đi ba mẹ, hai anh em Khang trở thành trẻ mồ côi, ly biệt mỗi người một nơi. Bạn đọc báo VietNamNet đã hỗ trợ các em gần 50 triệu đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Chia sẻ","detailUrl":"/ban-doc/chia-se","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/chia-se","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gan-50-trieu-dong-den-voi-be-trai-9-tuoi-mo-coi-cha-me-o-can-tho-2221914.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/gan-50-trieu-dong-den-voi-be-trai-9-tuoi-mo-coi-cha-me-o-can-tho-442.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221861","title":"Mẹ chăm cha liệt giường, chị gái 15 tuổi mò cua bắt ốc nuôi em","description":"Sau tai nạn giao thông, anh Y Tưởng Kbuôr nằm liệt giường. Người vợ lên bệnh viện chăm sóc chồng, để con gái lớn 15 tuổi mò cua bắt ốc, lo cho con út mới học lớp 1.","displayType":1,"category":{"name":"Chia sẻ","detailUrl":"/ban-doc/chia-se","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/chia-se","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/me-cham-cha-liet-giuong-chi-gai-15-tuoi-mo-cua-bat-oc-nuoi-em-2221861.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/me-cham-cha-liet-giuong-chi-gai-15-tuoi-mo-cua-bat-oc-nuoi-em-1557.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T07:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221511","title":"Học bổng Acecook Happy Scholarship - ‘nâng bước’ hơn 1.300 sinh viên khó khăn","description":"Thực hiện từ năm 2016 đến nay, chương trình học bổng Acecook Happy Scholarship của công ty Acecook Việt Nam đã trao 1.386 học bổng cho sinh viên ở các trường trên cả nước, với tổng giá trị hơn 14 tỷ đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Chia sẻ","detailUrl":"/ban-doc/chia-se","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/chia-se","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoc-bong-acecook-happy-scholarship-nang-buoc-hon-1-300-sinh-vien-kho-khan-2221511.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/hoc-bong-acecook-happy-scholarship-nang-buoc-hon-1300-sinh-vien-kho-khan-308.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T09:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220240","title":"Vợ chồng nghèo mong giành giật sự sống cho con bại não","description":"Phát hiện con bị bại não dẫn đến liệt tứ chi kèm theo nhiều chứng bệnh, vợ chồng chị Hương tất tả đi vay mượn khắp nơi, cầu mong sự sống cho con.","displayType":1,"category":{"name":"Chia sẻ","detailUrl":"/ban-doc/chia-se","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/chia-se","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vo-chong-ngheo-mong-gianh-giat-su-song-cho-con-bai-nao-2220240.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/vo-chong-ngheo-mong-gianh-giat-su-song-cho-con-bai-nao-12.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T07:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220409","title":"Mắc bệnh ung thư vú, goá phụ nghèo canh cánh nỗi lo con trai tâm thần","description":"Người chồng đột ngột qua đời, một mình bà Sáu nhọc nhằn nuôi con trai bại não. Mới đây, bà suy sụp khi phát hiện bản thân mắc bệnh ung thư.","displayType":1,"category":{"name":"Chia sẻ","detailUrl":"/ban-doc/chia-se","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/chia-se","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mac-benh-ung-thu-vu-goa-phu-ngheo-canh-canh-noi-lo-con-trai-tam-than-2220409.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/mac-benh-ung-thu-vu-goa-phu-ngheo-canh-canh-noi-lo-con-trai-tam-than-170.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T07:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220596","title":"Trao học bổng trị giá 100 triệu đồng tới 50 em học sinh mồ côi ở Hà Tĩnh","description":"Báo VietNamNet vừa trao 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng tới 50 em học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.","displayType":1,"category":{"name":"Chia sẻ","detailUrl":"/ban-doc/chia-se","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/chia-se","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/trao-hoc-bong-tri-gia-100-trieu-dong-toi-50-em-hoc-sinh-mo-coi-o-ha-tinh-2220596.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/trao-hoc-bong-tri-gia-100-trieu-dong-toi-50-em-hoc-sinh-mo-coi-o-ha-tinh-765.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T12:58:36","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220672","title":"Trao hơn 24 triệu đồng tới người mẹ muốn hiến thận cứu con","description":"Sau khi Báo VietNamNet chia sẻ hoàn cảnh chị Võ Thị Lương, bạn đọc hảo tâm đã ủng hộ chị số tiền hơn 24 triệu đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Chia sẻ","detailUrl":"/ban-doc/chia-se","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/chia-se","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/trao-hon-24-trieu-dong-toi-nguoi-me-muon-hien-than-cuu-con-2220672.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/trao-hon-24-trieu-dong-toi-nguoi-me-muon-hien-than-cuu-con-743.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T12:37:19","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219045","title":"Cha mẹ tuyệt vọng tìm cách cứu con mắc ung thư máu","description":"Nghe bác sĩ nói, cách duy nhất để níu lấy sự sống cho con là ghép tuỷ, chi phí lên đến 1 tỷ đồng, chị Hà ngã khuỵu vì bất lực.","displayType":1,"category":{"name":"Chia sẻ","detailUrl":"/ban-doc/chia-se","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/chia-se","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cha-me-tuyet-vong-tim-cach-cuu-con-mac-ung-thu-mau-2219045.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/cha-me-tuyet-vong-tim-cach-cuu-con-mac-ung-thu-mau-117.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T07:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220002","title":"Chồng đuối nước tử vong, vợ ngất lịm bên 4 con thơ dại","description":"\bVào một ngày mưa lũ, trong lúc đi bắt tôm tép mưu sinh, anh Hùng bị lật thuyền tử vong. Người vợ mắc bệnh tim ôm 4 đứa con thơ khóc lịm.","displayType":1,"category":{"name":"Chia sẻ","detailUrl":"/ban-doc/chia-se","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/chia-se","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chong-duoi-nuoc-tu-vong-vo-ngat-lim-ben-4-con-tho-dai-2220002.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/chong-duoi-nuoc-tu-vong-vo-ngat-lim-ben-4-con-tho-dai-80.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T07:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217335","title":"Trao hơn 20 triệu đồng tới nữ sinh Phan Ngọc Hà ở Hà Tĩnh","description":"Hơn 10 năm chứng kiến cảnh bố bệnh tật, mỗi lần lên cơn co giật lại cấu xé mẹ thâm tay khiến em Phan Ngọc Hà (học sinh lớp 9) sống trong buồn bã, lo sợ. Bạn đọc Báo VietNamNet vừa ủng hộ nữ sinh Hà hơn 20 triệu đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Chia sẻ","detailUrl":"/ban-doc/chia-se","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/chia-se","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/trao-hon-20-trieu-dong-toi-nu-sinh-phan-ngoc-ha-o-ha-tinh-2217335.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/trao-hon-20-trieu-dong-toi-nu-sinh-phan-ngoc-ha-o-ha-tinh-1593.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218575","title":"Mẹ bất lực nhìn tính mạng con lâm nguy vì không có tiền ghép tủy","description":"Sau 1 năm ròng đưa con đi bệnh viện điều trị ung thư máu, gia đình chị Thương đã rơi vào cảnh túng quẫn.","displayType":1,"category":{"name":"Chia sẻ","detailUrl":"/ban-doc/chia-se","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/chia-se","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/me-bat-luc-nhin-tinh-mang-con-lam-nguy-vi-khong-co-tien-ghep-tuy-2218575.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/26/me-bat-luc-nhin-tinh-mang-con-lam-nguy-vi-khong-co-tien-ghep-tuy-1137.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T07:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2214481","title":"Mẹ tử vong khi đi bắt ốc mưu sinh, con thơ đỏ mắt bên người cha bệnh tật","description":"Trong lúc đi bắt ốc mưu sinh, chị Ngân trượt chân rơi xuống hố công trình dẫn đến tử vong. Điều đau đớn nhất là chị Ngân qua đời khi đang mang thai 4 tháng, để lại 3 đứa con thơ cho người chồng bệnh tật.","displayType":1,"category":{"name":"Chia sẻ","detailUrl":"/ban-doc/chia-se","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/chia-se","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/me-tu-vong-khi-di-bat-oc-muu-sinh-con-tho-do-mat-ben-nguoi-cha-benh-tat-2214481.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/26/me-tu-vong-khi-di-bat-oc-muu-sinh-con-tho-do-mat-ben-nguoi-cha-benh-tat-165.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-26T07:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217268","title":"Trao gần 30 triệu đồng tới anh Dương Hữu Kiên ở Hà Tĩnh","description":"Bố mất sớm, anh Kiên một mình chăm sóc mẹ ung thư cho tới ngày mẹ mất. Mới đây, trong lúc đi làm thuê, anh bị máy cưa sắt nghiền nát hai chân. Bạn đọc Báo VietNamNet ủng hộ anh Kiên gần 30 triệu đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Chia sẻ","detailUrl":"/ban-doc/chia-se","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/chia-se","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/trao-gan-30-trieu-dong-toi-anh-duong-huu-kien-o-ha-tinh-2217268.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/25/trao-gan-30-trieu-dong-toi-anh-duong-huu-kien-o-ha-tinh-786.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-26T06:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217290","title":"Nam sinh suy thận ở Hà Tĩnh được ủng hộ hơn 26 triệu đồng","description":"Bố mất sớm, một mình mẹ nuôi hai anh em Vũ vào đại học. Vũ phát hiện suy thận giai đoạn 5, em đang cần rất nhiều tiền để chờ cơ hội ghép thận. Bạn đọc đã ủng hộ Vũ số tiền hơn 26 triệu đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Chia sẻ","detailUrl":"/ban-doc/chia-se","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/chia-se","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nam-sinh-suy-than-o-ha-tinh-duoc-ung-ho-hon-26-trieu-dong-2217290.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/25/nam-sinh-suy-than-o-ha-tinh-duoc-ung-ho-hon-26-trieu-dong-789.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-26T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

