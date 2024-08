Tỷ lệ người trẻ mắc đột quỵ ngày càng gia tăng

Theo thống kê, hàng năm Việt Nam có khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ nhưng rất ít trường hợp đến bệnh viện trong 6 giờ đầu - thời gian vàng để cứu sống người bệnh. Tỷ lệ đột quỵ do nhồi máu não là 76%, chảy máu não là 24%. So với các nước đang phát triển, Việt Nam có tỷ lệ chảy máu não khi bị đột quỵ cao hơn, đặc biệt là tỷ lệ người trẻ dưới 45 tuổi mắc đột quỵ ngày càng gia tăng.

Đột quỵ là bệnh lý có nguy cơ tử vong rất cao nếu không được phát hiện và điều trị trong thời gian vàng. Do đó, việc chẩn đoán nhanh và chính xác đột quỵ là bước đầu tiên mang tính quyết định đối với kết quả của quá trình điều trị.

Thời gian qua, việc điều trị các bệnh lý mạch máu thần kinh (não, tủy sống) đã có những bước tiến vượt bậc nhờ ứng dụng công nghệ và tích hợp trí tuệ nhân tạo, từ tầm soát phát hiện sớm, đến xây dựng và chọn lựa kế hoạch điều trị hiệu quả, an toàn. Tiên phong trong xu hướng này, bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đưa vào ứng dụng hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa™ Hero của GE Health care (Hoa Kỳ) nhằm đem đến giải pháp tầm soát và chẩn đoán đột quỵ tối ưu cho người bệnh.

Điển hình vào tháng 5/2024, bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đã điều trị thành công trường hợp cấp cứu cho người bệnh bị dị dạng động tĩnh mạch não (AVM) nhờ chẩn đoán sớm bằng MRI 3.0 Tesla.

Với sự hỗ trợ của hệ thống công nghệ hiện đại, bác sĩ có thể phát hiện chính xác các dấu hiệu hình ảnh cho thấy nguy cơ vỡ dị dạng gây xuất huyết não, từ đó có định hướng cho việc can thiệp điều trị tắc ổ dị dạng bằng thủ thuật. Kết quả, người bệnh được can thiệp tắc hoàn toàn ổ dị dạng kịp thời, ngăn chặn hiệu quả nguy cơ xuất huyết não do vỡ dị dạng. Khi khối dị dạng vỡ có thể để lại các hậu quả nặng nề như liệt tay chân, tàn phế, thậm chí hôn mê tử vong…

Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn tư vấn các giải pháp tầm soát và chẩn đoán đột quỵ hiệu quả

Công nghệ hiện đại - “cánh tay” đắc lực của bác sĩ

Theo thực tế tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, hệ thống MRI 3.0 Tesla không chỉ phục vụ việc phát hiện sớm các dấu hiệu gợi ý, nguy cơ dẫn đến đột quỵ ở người bệnh, mà còn giúp rút ngắn đáng kể thời gian chụp. Từ đó, bác sĩ và người bệnh có thể chủ động lên kế hoạch điều trị, can thiệp từ giai đoạn sớm, tránh được các biến chứng nguy hiểm, hoặc di chứng nặng nề về sau.

Với ưu điểm về hình ảnh chất lượng cao, hệ thống MRI 3.0 Tesla giúp phát hiện những tổn thương có kích thước rất nhỏ. Đặc biệt là phát hiện ổ nhồi máu não sớm trong đột quỵ cấp, xác định chính xác mạch máu bị tắc nghẽn, giúp bác sĩ đưa ra quyết định điều trị tái thông mạch máu trong thời gian sớm nhất (bằng thuốc tiêu sợi huyết hoặc can thiệp lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học), cải thiện và phục hồi hiệu quả chức năng thần kinh.

Đối với bệnh lý hẹp tắc động mạch cảnh, thông qua kỹ thuật chụp mạch máu cộng hưởng từ (MRA), bác sĩ sẽ đánh giá chính xác được tình trạng, cấu trúc mảng xơ vữa và thành mạch máu, mức độ hẹp và đưa ra quyết định điều trị nội khoa hoặc can thiệp đặt stent động mạch cảnh.

Đối với bệnh lý túi phình mạch máu não, MRI 3.0 Tesla có thể phát hiện các túi phình có kích thước rất nhỏ (1-2 mm). Điều này có ý nghĩa rất lớn trong việc tránh bỏ sót bệnh, chủ động xây dựng kế hoạch điều trị từ sớm và điều trị dự phòng. Chụp MRI có bơm thuốc cản từ có thể đánh giá thành túi phình mạch não (bờ đều hay nhăn nhúm có nhú, nhiều thùy, viêm thành túi phình), giúp xác định nguy cơ vỡ túi phình và có giải pháp điều trị tắc túi phình kịp thời và dự phòng đột quỵ xuất huyết não cho người bệnh. Đáng chú ý, MRI 3.0 Tesla còn giúp theo dõi đánh giá mức độ tắc túi phình sau điều trị.

MRI 3.0 Tesla có thể phát hiện các túi phình có kích thước rất nhỏ (1-2 mm)

Trong điều trị bệnh lý dị dạng mạch máu não và dò động tĩnh mạch não, hệ thống MRI 3.0 Tesla có thể đánh giá được chính xác cấu trúc dị dạng và huyết động của ổ dị dạng hay dò mạch máu.

Thông qua ứng dụng công nghệ tiên tiến vào chẩn đoán và điều trị các bệnh lý nguy hiểm, đặc biệt là đột quỵ (vỡ túi phình, xuất huyết não, nhồi máu não…), bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn góp phần mang đến cơ hội để người dân tại TP.HCM và các tỉnh thành lân cận tiếp xúc với công nghệ và hệ thống máy móc hiện đại như MRI 3.0 Tesla, DSA 2 bình diện, từ đó góp phần nâng cao tỷ lệ sống còn, điều trị dứt điểm từ giai đoạn sớm và cải thiện chất lượng sống của người bệnh.

Đơn vị đột quỵ - Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn là một đơn vị được Sở Y tế công nhận có quy trình điều trị đột quỵ đầy đủ và hoàn thiện, bao gồm: can thiệp lấy huyết khối, tiêu sợi huyết, điều trị hồi sức thần kinh, phẫu thuật thần kinh và vật lý trị liệu sau đột quỵ. Mỗi năm, đơn vị tiếp nhận hơn 1.500 trường hợp và điều trị thành công hàng trăm ca can thiệp đột quỵ, mang đến dịch vụ điều trị và chăm sóc theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ths.BS Phạm Định Chương

(Khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn)