NBC News dẫn lời một quan chức quân sự Mỹ giấu tên hôm 15/1 cho hay, hai đặc nhiệm SEAL nói trên “đã cố đột nhập lên một thuyền buồm trong đêm 11/1, thì bất ngờ một người rơi xuống nước do biển động dữ dội. Người lính còn lại đã nhảy xuống biển để cứu đồng đội và cả hai biến mất trong bóng tối”.

Ảnh minh họa. Ảnh: US CENTCOM

Theo thông cáo được Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ (US CENTCOM) đưa ra trước đó, cơ quan này tuyên bố sẽ không công khai danh tính của hai đặc nhiệm trên vì nhiều lý do an ninh cũng như tôn trọng quyền riêng tư của thân nhân những người này.

Tuy nhiên hãng tin RT nhận định rằng, có khả năng hai đặc nhiệm SEAL trên bị mất tích khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm các chuyến tàu chở vũ khí của Iran dành cho nhóm vũ trang Houthi ở Yemen. Bởi vụ mất tích xảy ra cùng thời điểm Mỹ thực hiện các vụ không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng của Houthi nằm tại nhiều khu vực bên trong lãnh thổ Yemen.

Dựa trên số liệu được giới chức Mỹ công bố, những cuộc không kích do liên quân Mỹ-Anh tiến hành cuối tuần qua nhằm vào Houthi đã khiến lực lượng này suy giảm 20-30% khả năng tấn công.

Houthi tấn công tàu hàng Mỹ, Iran phá hủy ‘trụ sở gián điệp’ ở miền bắc Iraq Theo Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ (US CENTCOM), nhóm vũ trang Houthi đã tấn công tàu chở hàng nước này bằng tên lửa đạn đạo chống hạm ở ngoài khơi Yemen.

Houthi gửi cảnh báo cho Mỹ, Anh để ngỏ tiếp tục không kích Yemen Quan chức cấp cao của Houthi Ali Al-Qahoum hôm nay (15/1) khẳng định rằng, Yemen sẽ là ‘vũng lầy’ cho các lực lượng quân sự Mỹ.