Bệnh nhân là anh Đ.X.L (28 tuổi) ở thành phố Móng Cái, Quảng Ninh. Vụ việc xảy ra tối 23/7, con chó tấn công anh thuộc giống chó becgie, nặng trên 50kg.

“Khi bị tấn công, tôi chỉ kịp đưa 2 cánh tay ra chống đỡ, che vùng đầu và mặt. Con chó to và quá dữ, mọi người xung quanh vào hỗ trợ nhưng phải 1 lúc lâu sau mới tách được nó ra”, anh L. chia sẻ.

Cánh tay anh L. có hàng trăm vết thương lớn, nhỏ sau khi bị chó nhà hàng xóm cắn. Ảnh: CDC Quảng Ninh

Chủ nhà xác nhận đã tiêm vắc xin dại cho con chó này định kỳ, nhưng do những vết cắn quá nặng, anh L. được bác sĩ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh tư vấn nên tiêm vắc xin và huyết thanh kháng dại vào sáng 25/7.

Từ đầu tháng 6 đến nay, phòng Tiêm chủng dịch vụ của CDC Quảng Ninh tiếp nhận 115 trường hợp đến tiêm vắc xin và huyết thanh kháng dại. Riêng trong buổi sáng anh L. đến tiêm, có thêm 5 trường hợp khác, bao gồm cả trẻ em dưới 20 tháng tuổi và người trưởng thành.

Theo bác sĩ Bùi Thanh Nam (CDC Quảng Ninh), rất nhiều người chủ quan khi bị chó cắn/cào gây vết thương nhẹ và ngần ngại đi tiêm vắc xin. "Điều này thực sự nguy hiểm, vì virus dại có thể xâm nhập qua da dù chỉ từ 1 vết xước rất nhỏ", bác sĩ Nam cho hay.

Theo thống kê, bệnh dại lây từ chó sang người chiếm đến 95%. Đáng nói, hầu hết các trường hợp mắc bệnh dại đều từ chó nhà, không phải chó hoang. Trong khi đó, tại nước ta, tỷ lệ chó, mèo được tiêm phòng rất thấp, chỉ đạt khoảng 40%, vì vậy nguy cơ mắc bệnh dại do chó cắn là rất cao.

CDC Quảng Ninh dẫn thông tin số liệu thống kê của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, trong 6 tháng đầu năm nay, cả nước ghi nhận 41 trường hợp tử vong do dại, tăng 6 trường hợp so với cùng kỳ năm 2022. Tỉnh này ghi nhận 1 trường hợp tử vong do bệnh dại tại huyện Hải Hà.