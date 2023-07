Theo Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) sáng 19/7, các bác sĩ đã cấp cứu người đàn ông bị điện giật, bỏng nặng.

Người nhà cho biết nạn nhân đang lao động tại nhà và thấy đường dây điện vướng vào nên đã lấy gậy nhôm để gạt ra khỏi khu vực làm việc. Ngay lập tức, nạn nhân bị điện từ đường cao thế phóng vào người.

Các bác sĩ cấp cứu 115 của bệnh viện đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Thời điểm này, bệnh nhân trong tình trạng vật vã, bỏng nặng bàn tay phải, cẳng chân hai bên, bàn chân do bị điện giật.

Các bác sĩ cấp cứu cho nam bệnh nhân tại hiện trường. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu, thiết lập đường truyền và chuyển bệnh nhân về phòng khám. Bệnh nhân được giảm đau, chống sốc và băng vết bỏng. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân ổn định.

Theo các bác sĩ, bệnh nhân bị bỏng do điện cao thế có tỷ lệ tàn phế cao, thời gian nằm viện kéo dài và thường để lại sẹo xấu do phải phẫu thuật nhiều lần, bệnh nhân đối mặt với nguy cơ hoại tử, nhiễm trùng, nhiễm độc. Do đó, người dân cần đặc biệt lưu ý khi làm việc và di chuyển tại các khu vực có điện lưới, nơi có trạm điện, đường điện cao thế, nhất là trong mùa mưa bão.

