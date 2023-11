Group of Eight (Go8) là nhóm 8 trường đại học hàng đầu tại Úc, được mệnh danh như “Ivy League Úc”. Đây là nhóm trường được xếp hạng học thuật, công trình nghiên cứu đứng đầu Úc.

Go8 gồm các trường thuộc top 100 thế giới: The University of Melbourne: #14; The University of New South Wales: #19; The University of Sydney: #19; Australia National University: #34; Monash University: #42; The University of Queensland: #43; The University of Western Australia: #72; The University of Adelaide: #89.

Go8 - nhóm 8 trường Đại học hàng đầu Úc

Chính vì vậy, việc săn học bổng từ các trường Go8 luôn là mơ ước của nhiều sinh viên quốc tế, trong đó có Việt Nam.

3 lầm tưởng khiến du học sinh "hụt" học bổng Go8

Chỉ có bằng IELTS mới có thể xin được học bổng Úc

Thực tế, ngoài IELTS, các trường Go8 còn yêu cầu các chứng chỉ tiếng Anh khác như TOEFL, PTE Academic, Duolingo English Test. Do đó, bạn cần tìm hiểu kỹ về các yêu cầu của trường mà bạn muốn theo học.

Chỉ cần điểm học tập và tiếng Anh cao là đủ

Thực tế, các trường Go8 cũng như đa số các trường đại học ở Úc sẽ xem xét học bổng chủ yếu dựa vào kết quả học tập của các bạn. Yêu cầu tiếng Anh là bắt buộc để nhập học, tuy nhiên không phải yếu tố quan trọng nhất để xét học bổng, việc thỏa được điều kiện tiếng Anh của khóa học hoặc cao hơn một chút sẽ giúp các bạn tự tin khi bắt đầu học ở Úc. Bên cạnh kết quả học tập thì các yếu tố như: Hoạt động ngoại khóa; Khả năng lãnh đạo và thích nghi; Kế hoạch và mục tiêu nghề nghiệp... sẽ được trường xem xét như các điểm cộng khi xem xét học bổng.

Chỉ cần nộp hồ sơ là có cơ hội nhận học bổng

Học bổng Go8 thường có rất nhiều ứng viên, do đó, việc nộp hồ sơ không có nghĩa là bạn sẽ nhận được học bổng.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo Úc, tỷ lệ cạnh tranh cho các suất học bổng Go8 thường dao động từ 5:1 đến 10:1. Điều này có nghĩa là có ít nhất 5 hoặc 10 ứng viên cho mỗi suất học bổng.

Vì thế, để tăng cơ hội nhận học bổng, bạn cần chuẩn bị hồ sơ thật kỹ lưỡng.

Bí kíp chinh phục học bổng Go8 2024

Tìm hiểu kỹ về các trường Go8 và chương trình học bổng

Trước khi nộp hồ sơ, bạn cần tìm hiểu kỹ về các trường Go8 và chương trình học bổng mà bạn quan tâm. Điều này sẽ giúp bạn lựa chọn được trường phù hợp với năng lực và mục tiêu của mình.

Chuẩn bị hồ sơ học bổng đầy đủ và chất lượng

Hồ sơ học bổng là yếu tố quyết định bạn có được nhận học bổng hay không. Do đó, bạn cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và chất lượng.

Có hai yếu tố quyết định đến mức học bổng mà học sinh, sinh viên không nên bỏ qua đó chính là điểm học tập trung bình và những hoạt động ngoại khoá.

Bạn Hải Anh là chủ nhân của suất học bổng UNSW College Merit Scholarship danh giá chỉ được trao cho 2 học sinh tại Việt Nam trị giá AUD10.000 và học bổng Pathway trị giá AUD2.500 từ Đại Học New South Wales (UNSW).

Hải Anh chia sẻ: “Để săn được những suất học bổng cao, điều quan trọng nhất chính là cần phải có một bảng điểm thật tốt, nếu có thể hãy cố gắng giữ ở mức 9.4 hoặc ít nhất từ 9.0 trở lên.

Ngoài ra, Dự án cộng đồng 4+ và những hoạt động ngoại khoá mà mình tham gia cũng đã giúp hồ sơ mình nổi bật hơn so với hồ sơ của các bạn chỉ có thành tích học tập tốt. Lời khuyên dành cho các bạn muốn săn học bổng là ngoài một bảng điểm xịn sò thì đừng quên dành thời gian cho những hoạt động ngoại khoá để “đánh bóng” hồ sơ xin học bổng của mình”.

Hải Anh cho rằng ngoài bảng điểm tốt thì những hoạt động ngoại khoá đã giúp hồ sơ săn học bổng nổi bật hơn

Nộp hồ sơ học bổng sớm

Chia sẻ thêm về bí quyết xin học bổng của mình, Hải Anh cho biết từ lớp 10, sau khi xác định được ngành học mà mình muốn phát triển trong tương lai, với sự hỗ trợ và tư vấn nhiệt tình từ Công ty TNHH Avenue To Success (ATS), bạn đã nhanh chóng xác định được ngôi trường mong muốn theo học và chuẩn bị hồ sơ nộp học bổng sớm.

Với những nỗ lực không ngừng, Hải Anh đã xuất sắc đạt được học bổng từ ngôi trường danh giá University of New South Wales - trường Đại học #2 tại Úc và xếp thứ #19 thế giới.

Lên lộ trình cụ thể và nộp hồ sơ sớm giúp Hải Anh dễ dàng săn được những suất học bổng danh giá

Đón đầu học bổng 2024 từ các trường Go8

Tháng 11 này, cùng ATS chinh phục những suất học bổng danh giá từ các trường Go8 tại Ngày hội 8 trường đại học hàng đầu tại Úc - sự kiện quy tụ Top 8 trường Đại học hàng đầu Úc.

Đăng ký ngay để được gặp gỡ trực tiếp đại diện trường và xét duyệt học bổng Go8 2024 với giá trị lên đến 100% tại sự kiện cùng ưu đãi độc quyền lên đến 30 triệu từ ATS gồm hoàn phí vé máy bay lên đến 16 triệu và những ưu đãi khác.

Lên lộ trình du học trực tiếp cùng đại diện 8 trường Đại học hàng đầu Úc

Đăng ký tham gia ngay, hoàn toàn miễn phí tại: https://bit.ly/3Skea0K

