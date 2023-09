Trong cuốn sách 7 chiến lược để sống sung túc và hạnh phúc (do First News và NXB Tổng hợp ấn hành), tác giả Jim Rohn tin rằng con đường dẫn tới một cuộc sống sung túc và hạnh phúc không đến từ số dư trong tài khoản ngân hàng mà từ một thái độ sống tích cực, một phong thái lạc quan, cùng những chiến lược hành động đúng đắn.

Bỏ học sau khi học xong năm nhất đại học và đi làm ngay sau đó, Jim Rohn háo hức bước vào đời với khao khát kiếm tiền, khát vọng thành công. Chàng trai trẻ lúc này chưa hiểu sự khác biệt giữa kiếm sống đơn thuần với việc tạo lập một cuộc sống. Cho đến khi cưới vợ, trở thành một người cha phải gánh vác nhiều trọng trách trong gia đình ngày càng đông thành viên, Jim Rohn - đã bước sang tuổi 25 mới nhận ra: “Chỉ làm việc cật lực thôi là chưa đủ”.

Jim nhanh chóng rơi vào cảnh túng quẫn và không cảm thấy hạnh phúc với những gì bản thân đang có, đang làm. Một ngày nọ, anh gặp Earl Shoaff tại buổi hội thảo về bán hàng. Cơ duyên gặp gỡ đó đã giúp cuộc đời anh bước sang trang mới. Dưới sự dẫn dắt và chỉ dạy nhiệt tình của Earl Shoaff, Jim Rohn từ một nhân viên bán hàng tập sự trở thành Phó chủ tịch điều hành công ty riêng của mình, sau này thành triệu phú.

Trong cuốn 7 chiến lược để sống sung túc và hạnh phúc (tựa gốc: 7 strategies for wealth and happiness), Jim Rohn đúc kết ra những triết lý sống thông thái giúp mọi người đạt được tự do tài chính và hạnh phúc bền vững. Cuốn sách dành cho những ai mong muốn thoát khỏi áp lực tài chính để sống một cuộc đời mà họ được tự do lựa chọn và tận dụng các cơ hội.

Giống như phong cách diễn thuyết quen thuộc của tác giả, 7 chiến lược để sống sung túc và hạnh phúc không chứa đựng triết lý dài dòng, khô khan hay bí quyết làm giàu nhanh chóng. Trái lại, đây là tập hợp những lời khuyên giản dị nhưng sâu sắc và vô cùng hữu ích, dễ áp dụng với tất cả mọi người.

Thông qua các câu chuyện thực tế thú vị cùng bài tập thực hành sinh động trong 11 chương sách, bạn sẽ khám phá 7 chiến lược nền tảng và thiết yếu mà qua đó, bất cứ ai cũng có thể nhận ra những điều thiếu sót, thiết lập mục tiêu cuộc sống, thấu hiểu nhu cầu bản thân, từ đó lên kế hoạch hành động để tạo dựng một cuộc đời đáng sống.

Khi giàu có không có nghĩa là hạnh phúc đích thực

7 chiến lược mà Jim Rohn đề cập bao gồm: Giải phóng sức mạnh của mục tiêu - Tìm kiếm tri thức - Sự thần kỳ của việc phát triển bản thân - Làm thế nào để đạt được tự do tài chính - Làm chủ thời gian - Kết giao với những người thành đạt - Học nghệ thuật sống tốt.

Ngay từ những trang đầu, tác giả đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác lập mục tiêu. Theo ông, đây là chiến lược cơ bản và quan trọng nhất - là việc làm cả đời và mỗi người nên có những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn.

“Nếu như danh sách mục tiêu của bạn phần lớn là những mục tiêu 5-10 năm, nghĩa là bạn đang trì hoãn những việc làm hàng ngày. Còn nếu danh sách mục tiêu của bạn chỉ có 6 tháng - 1 năm để hoàn thành, bạn vẫn chưa hình dung được điểm đến, ước mơ một cách rõ ràng, sinh động”, ông chỉ ra trong cuốn sách.

Đích đến của cuộc sống có thể thay đổi theo thời gian, nhưng trước tiên bạn phải đứng lên đi từng bước. Thất bại không đáng sợ, quan trọng là bạn đã học được những gì từ thất bại đó. Và còn cách nào nhanh chóng hơn để tích lũy kiến thức, vốn sống bằng chính những thất bại quá khứ và học hỏi từ người khác. Giống như Jim Rohn đã nghe theo lời dạy quý giá của Earl Shoaff và nhận ra đây là một trong những cách đơn giản và nhanh chóng để đi đến sự thông thái.

Bên cạnh việc tìm kiếm tri thức, quản lý thời gian, làm chủ tài chính hay kết giao với những người thành đạt cũng là những cách giúp bạn thành công trên hành trình tìm kiếm cả sự giàu có lẫn hạnh phúc. Ai cũng biết để làm được nhiều việc phải sắp xếp thời gian, nhưng liệu các độc giả đã biết cách sử dụng thời gian quý báu để làm những việc chính đáng, cũng như biết cách tránh được sai lầm - mà theo cách nói của tác giả là “dùng thời gian chính yếu để làm việc thứ yếu”.

Vượt lên trên những lý thuyết suông, Jim Rohn cẩn thận chỉ ra từng bước giúp người đọc dễ dàng hành động, từ đó phát triển bản thân. Điều này thể hiện rõ trong câu chuyện “chia chiếc bánh tài chính” qua đó tác giả khéo léo hướng dẫn cách hoạch định chi tiêu từng đồng kiếm được một cách khôn ngoan nhất. Bạn sẽ học được cách hệ thống kinh tế vận hành, cũng như xem lại cách phân bổ túi tiền tạo nên sự giàu có.

Cuốn sách cũng chỉ ra nhiều sai lầm phổ biến về sự sung túc và hạnh phúc mà nhiều người mắc phải. Chẳng hạn, chìa khóa của hạnh phúc không phải là nhiều tiền hơn.

Đối với Earl Shoaff, sự sung túc và hạnh phúc luôn đi liền với nhau, không cần chọn một trong hai vì bạn có thể đạt được cùng lúc. Đừng chỉ học cách kiếm tiền mà hãy học cách sống. Hãy hạnh phúc với những gì bạn có trong khi theo đuổi những gì bạn muốn. Đây chính là con đường dẫn đến một phong cách sống sung túc hơn.

Ghi nhớ điều này, Jim Rohn không bao giờ đặt tiền bạc lên ưu tiên hàng đầu. Điều khiến ông được nhiều người nhớ đến chính là các triết lý sống thông thái: làm việc cật lực cho chính bản thân mình chứ không vì bất cứ điều gì khác; một khi nỗ lực hết sức những điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta.

Thông qua 7 chiến lược để sống sung túc và hạnh phúc, tác giả hy vọng cuốn sách sẽ là một "bữa tiệc ý tưởng" giúp người đọc khám phá các chiến lược tuyệt vời để gặt hái thành công và sống một cuộc sống trọn vẹn.

Ái Thơ