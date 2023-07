Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội!

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh và quý vị khách mời!

Thưa Nhân dân và cử tri trong tỉnh

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ mười lăm, HĐND tỉnh khóa X đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Kỳ họp rất vinh dự được đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham dự khai mạc và phát biểu chỉ đạo kỳ họp.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét nhiều báo cáo, đề án do các cơ quan trình. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý, phản biện tâm huyết, đầy trách nhiệm của các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, kỳ họp đã xem xét, thông qua 22 Nghị quyết, trong đó có Nghị quyết về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2023; Nghị quyết dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 và các nghị quyết quan trọng trên nhiều lĩnh vực khác với tỷ lệ đồng thuận rất cao. Các nghị quyết được thông qua là cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; giải quyết những vấn đề trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh năm 2023 và cả giai đoạn 2021 - 2026.

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Phan Việt Cường phát biểu bế mạc kỳ họp

Kỳ họp lần này, với tinh thần tiếp tục đổi mới, HĐND tỉnh đã dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động thảo luận và đã được tổng hợp báo cáo trước HĐND tỉnh. Tại các phiên họp, các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tập trung vào những vấn đề thực tiễn gặp phải, cần có giải pháp, chính sách để tháo gỡ. Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn đã thể hiện tinh thần nghiêm túc, nắm chắc tình hình, trả lời thẳng thắn, trách nhiệm, đưa ra các giải pháp cơ bản thiết thực để khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác chỉ đạo, điều hành và nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong quản lý các lĩnh vực phụ trách. Kỳ họp được nghe Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tiếp thu, làm rõ thêm những nội dung, những vấn đề mà cử tri và đại biểu HĐND tỉnh quan tâm, đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo nhằm phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến.

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu khách mời!

Sau kỳ họp này, trên cơ sở các Nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thống nhất thông qua, đề nghị UBND tỉnh khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai các Nghị quyết; các ngành, các địa phương, đơn vị tăng cường trách nhiệm, chủ động tổ chức triển khai, thực hiện đảm bảo các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả cao nhất. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cần tăng cường chỉ đạo để hoàn thành các nhiệm vụ còn lại của năm 2023, nhất là tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo kế hoạch; thực hiện tốt 03 chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; điều hành thu chi ngân sách linh hoạt; rà soát, giải quyết tốt các kiến nghị chính đáng của cử tri; tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống thiên tai và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh…; đồng thời, nghiên cứu, chuẩn bị chu đáo các nội dung trình các kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh dự kiến tổ chức vào cuối tháng 9 năm 2023.

Đề nghị các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường hoạt động giám sát, đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri bằng hình thức thích hợp, linh hoạt, báo cáo kết quả kỳ họp và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, sắp xếp thời gian tiếp công dân định kỳ theo kế hoạch. Đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên, phối hợp tích cực vận động Nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành.

Kỳ họp thứ mười lăm HĐND tỉnh khóa X đến đây đã thành công rất tốt đẹp. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi chân thành cảm ơn các vị đại biểu các cơ quan Trung ương, các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu khách mời đã dành thời gian tham dự kỳ họp; cảm ơn sự phối hợp của UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các cơ quan tham mưu, phục vụ và các cơ quan có liên quan đã làm việc tận tụy, chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ kỳ họp; cảm ơn Ủy ban MTTQVN các cấp và đông đảo Nhân dân và cử tri toàn tỉnh luôn quan tâm, thường xuyên theo dõi, đóng góp nhiều ý kiến tâm đắc, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND; cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh truyền hình Trung ương và địa phương đã tham dự và đưa tin kịp thời về kỳ họp.

Thưa các vị đại biểu

Tôi tin tưởng rằng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự ủng hộ, giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của UBMTTQVN tỉnh và sự quyết liệt, đổi mới trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, cùng với sự đồng thuận của các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân trong tỉnh sẽ tạo sức mạnh tổng hợp, giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi trân trọng gửi lời tri ân, thăm hỏi ân cần, lời chúc mạnh khỏe đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh và các gia đình có công cách mạng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong và ngoài tỉnh, tiếp tục quan tâm làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, chung sức giúp đỡ các gia đình người có công khắc phục khó khăn, cải thiện đời sống.

Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ mười lăm, HĐND tỉnh khóa X. Kính chúc các vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!