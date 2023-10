Năm 2022, BIDV vinh dự là một trong hai đơn vị tiên phong được lựa chọn để hỗ trợ xây dựng Khung trái phiếu xanh theo chương trình hỗ trợ kỹ thuật giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Tổ chức hợp tác quốc tế Đức (GIZ). Theo đó, trên nền tảng kiến thức tiếp thu từ chương trình hỗ trợ kỹ thuật và nghiên cứu Sổ tay hướng dẫn phát hành trái phiếu xanh, trái phiếu xã hội và trái phiếu bền vững do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam ban hành, BIDV đã dự thảo Khung trái phiếu xanh ngay trong năm 2022. Năm 2023, với sự tư vấn kỹ thuật của Ngân hàng Thế giới (WB) và Tổ Chức Tài Chính Quốc tế (IFC) thông qua Chương trình Chung Phát triển Thị trường Vốn (J-CAP), BIDV đã hoàn tất xây dựng và ban hành khung trái phiếu xanh với các thông lệ quốc tế tốt nhất phù hợp với nguyên tắc trái phiếu xanh của ICMA. J-CAP là một chương trình tư vấn kỹ thuật toàn cầu nhằm tăng cường huy động vốn dài hạn của khu vực tư nhân thông qua thị trường vốn để tài trợ cho sự phát triển kinh tế bền vững ở một số quốc gia được lựa chọn. Tại Việt Nam, J-CAP được triển khai với sự hỗ trợ của chính phủ Úc và Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO). Khung trái phiếu xanh của BIDV được Tổ chức Đánh giá Tín nhiệm Moody’s đánh giá rất cao với mức xếp hạng SQS2 (very good - rất tốt) là mức cao thứ hai trong tổng năm bậc xếp hạng. “BIDV đã xây dựng Khung trái phiếu xanh chính thức bao gồm 4 trụ cột tuân thủ Nguyên tắc trái phiếu xanh của Hiệp hội thị trường vốn quốc tế (ICMA) năm 2021 (bao gồm Phụ lục 1 tháng 6 năm 2022) đồng thời thể hiện những đóng góp đáng kể cho sự phát triển bền vững”- trong ý kiến của bên thứ hai, Moody’s đã nhấn mạnh. Tính đến 30/9/2023, BIDV đã tài trợ cho khoảng 1.500 khách hàng với 1.900 dự án/phương án tín dụng xanh với tổng dư nợ lên tới 71.000 tỷ đồng chiếm xấp xỉ 5% tổng dư nợ của BIDV, tăng 11% so với năm 2022. Đồng thời, BIDV có bề dày kinh nghiệm và năng lực hàng đầu trong việc tiếp nhận và triển khai các nguồn vốn ủy thác quốc tế với các chương trình và dự án vì mục tiêu phát triển bền vững. Thông tin chi tiết liên hệ: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Ban Kinh doanh vốn và tiền tệ Điện thoại: 024.22205544 ext: 8279 Hotline: 19009247 Email: bankdvtt@bidv.com.vn Website: www.bidv.com.vn