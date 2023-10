Ngày 31/10, tại tỉnh Ninh Bình, Bộ Công an phối hợp cùng Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị biểu dương mô hình, cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) khu vực phía Bắc.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội là việc làm thường xuyên, lâu dài trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trung tướng Lê Quốc Hùng khẳng định sự phối hợp giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và lực lượng Công an góp phần huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đoàn kết toàn dân nói chung và của Đoàn thanh niên nói riêng trong tham gia giữ vững ổn định an ninh chính trị và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.

Nhấn mạnh thanh niên luôn là lực lượng đi đầu phát huy thế mạnh, góp sức vào xây dựng xã hội chủ nghĩa, Trung tướng Lê Quốc Hùng đề nghị, Đoàn Thanh niên các cấp và lực lượng Công an cần tăng cường phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức quán triệt, triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh trật tự nói chung và công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ nói riêng; chủ động đổi mới nội dung, hình thức công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên; phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tình trạng thanh thiếu niên sa vào tệ nạn, tội phạm ma túy, gây rối trật tự công cộng…

Trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ ANTQ.

Tại hội nghị, 31 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2018-2023 đã được Bộ Công an trao tặng bằng khen.

Anh Ly Seo Vàng, Bí thư Đoàn xã Thèn Chu Phìn (huyện Hoàng Su Phìn, tỉnh Hà Giang) là cá nhân được vinh danh, cho biết, địa phương anh là xã biên giới với khoảng 80% là người dân tộc Mông, đời sống còn nhiều khó khăn, phong tục lạc hậu, trong đó có nạn tảo hôn. Việc vận động từ bỏ hủ tục rất khó, nhất là với các cụ già vì họ không muốn thay đổi những phong tục của địa phương, nhất là câu chuyện lấy vợ, lấy chồng.

Anh Ly Seo Vàng nói về việc tuyên truyền pháp luật để xóa bỏ hủ tục.

“Một lần tôi nhận được thông tin trong bản có gia đình chuẩn bị cưới chồng cho bé gái lớp 8, tôi đã báo cáo chính quyền và phối hợp cùng cấp ủy, ủy ban, hội phụ nữ đến tận nhà để vận động dừng tổ chức đám cưới. Lúc đó, gia đình họ nói đã gửi hết giấy mời rồi, chúng tôi phải tuyên truyền, vận động mãi thì họ mới đồng ý hủy đám cưới”, anh Vàng chia sẻ.

Trần Nghị