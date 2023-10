Văn phòng Bộ Công an sáng 31/10 cho biết, việc thành lập trang thông tin của Bộ trên nền tảng mạng xã hội Facebook được thực hiện căn cứ Nghị định số 42 năm 2022 của Chính phủ ban hành quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Hình ảnh trang facebook Bộ Công an. Ảnh chụp màn hình

Trang facebook Bộ Công an chính thức đi vào hoạt động từ ngày 17/10 và đã được cấp 'tick xanh', định dạng trên môi trường mạng xã hội với thông tin gồm: Tên trang là Bộ Công an, địa chỉ truy cập https://www.facebook.com/mps.gov; trang thuộc danh mục Cơ quan Chính phủ có địa chỉ tại 44 Yết Kiêu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trang sử dụng ảnh đại diện là hình ảnh Công an hiệu trên nền hình ảnh trống đồng màu vàng; có dấu bản quyền “MPS.GOV.VN” tại vị trí góc bên phải, phía dưới Công an hiệu; địa chỉ email tiếp nhận thông tin: bocongan.mxh@mps.gov.vn

Theo Bộ Công an, việc xây dựng và vận hành trang mạng xã hội nêu trên nhằm mục đích thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Công an về công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân; thông tin về các hoạt động của lực lượng Công an nhân dân.

Mới đi vào hoạt động trong thời gian ngắn, các bài đăng trên trang mạng xã hội của Bộ Công an thu hút nhiều lượt tương tác. Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh đó, trang facebook Bộ Công an cung cấp thông tin về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, cảnh báo về các thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác; tuyên truyền đấu tranh, phản bác với thông tin sai trái, thù địch, xấu độc trên mạng xã hội; xây dựng uy tín, hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân trên môi trường mạng xã hội; tăng cường khả năng tương tác, giúp bạn đọc tiếp cận nhanh hơn với nguồn thông tin chính thống của Bộ Công an, website của Bộ Công an…

Được biết, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an là đơn vị thường trực quản trị và tổ chức hoạt động Trang thông tin Bộ Công an.