Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng các đại biểu ở các tỉnh, thành khu vực phía Nam dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ứng dụng chuyển đổi số trong thiết kế, xây dựng các sản phẩm truyền thông

Tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khẳng định, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là một chủ trương lớn, rất quan trọng của Đảng, Nhà nước ta, góp phần huy động hiệu quả nguồn lực của toàn dân để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xác định tham gia giữ gìn anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên.

Ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

“Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được đẩy mạnh. Nổi bật nhất là ứng dụng chuyển đổi số trong thiết kế, xây dựng các sản phẩm truyền thông", ông Nguyễn Minh Triết nói.

Các phong trào trong thanh niên công an tiếp tục được đẩy mạnh. Cán bộ, đoàn viên trong lực lượng công an đã phát huy tốt vai trò giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

64 mô hình, 64 câu chuyện sinh động

Theo Bí thư Trung ương Đoàn, 64 mô hình, đoàn viên, thanh niên tham dự là 64 câu chuyện đầy sinh động cho sự nỗ lực, phấn đấu bền bỉ, không ngại khó khăn, hiểm nguy đóng góp cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Giao lưu các điển hình tiêu biểu.

Theo Bí thư Trung ương Đoàn, trong thời gian tới, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương thức giáo dục, chuyển đổi số mạnh mẽ; nắm chắc dư luận xã hội, định hướng tư tưởng cho thanh niên; kiên quyết, kiên trì phương châm “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, tăng cường thông tin tích cực đẩy lùi thông tin tiêu cực; phát huy yếu tố “tự giáo dục”, nêu cao tinh thần “Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên”.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, trong thời gian tới, lực lượng Công an và Đoàn Thành niên cần tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Trung ương Đoàn và Bộ Công an trao tặng bằng khen cho 32 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn 2018 – 2023.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị công an các đơn vị, địa phương và Đoàn Thanh niên lựa chọn, xây dựng những mô hình tiêu biểu, nhân rộng trên các địa bàn, các loại hình tổ chức có đặc điểm tương đồng.