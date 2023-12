{"article":{"id":"2226433","title":"Bình Định ‘thúc’ việc đấu giá đất loạt dự án trong khu kinh tế Nhơn Hội","description":"UBND tỉnh Bình Định yêu cầu không để bị động trong quá trình thực hiện dẫn đến việc chậm trễ kế hoạch đấu thầu, đấu giá dự án do chưa hoàn thành các hồ sơ, thủ tục liên quan.","contentObject":"<p>UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT), Ban quản lý khu kinh tế tỉnh, UBND TP Quy Nhơn và UBND huyện Phù Cát về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất các dự án trong khu kinh tế Nhơn Hội.</p>

<p>Theo đó, đối với dự án khu du lịch sinh thái Eo Gió và dự án bãi đỗ xe khu vực sườn núi Phương Mai, UBND tỉnh giao UBND TP Quy Nhơn phối hợp với Ban quản lý khu kinh tế tỉnh khẩn trương rà soát, đề xuất bổ sung các dự án vào quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của địa phương, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở TN-MT) để đủ điều kiện triển khai công tác <a href=\"https://vietnamnet.vn/hon-3-000m2-dat-gan-san-bay-noi-bai-sap-len-san-dau-gia-2226276.html\">đấu giá</a> quyền sử dụng đất theo quy định.</p>

<p>Đối với dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng Học viện Golf, UBND tỉnh giao Ban quản lý khu Kinh tế tỉnh theo dõi, chủ động triển khai các bước tiếp theo để lựa chọn nhà đầu tư theo đúng trình tự, thủ tục, quy định pháp luật hiện hành sau khi có ý kiến phúc đáp của Bộ Xây dựng.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/kkt-nhon-hoi-vietnamnet-709.jpg?width=768&s=0T2BCEThVFL9-eDtCptjcQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/kkt-nhon-hoi-vietnamnet-709.jpg?width=1024&s=Lp-U8l8e3Ri-M8FfZDWEyA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/kkt-nhon-hoi-vietnamnet-709.jpg?width=0&s=6pgoP9jBJsUdKeLQCfkYRA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/kkt-nhon-hoi-vietnamnet-709.jpg?width=768&s=0T2BCEThVFL9-eDtCptjcQ\" alt=\"kkt nhon hoi vietnamnet.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/kkt-nhon-hoi-vietnamnet-709.jpg?width=260&s=r0m2HI_iEJE-f_gV2P6Z8g\"></picture>

<figcaption>Một góc khu kinh tế Nhơn Hội. (Ảnh: Báo Nhân dân) </figcaption>

</figure>

<p>Tại dự án Khu du lịch Tân Thanh, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định giao UBND huyện Phù Cát khẩn trương tổ chức thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh trước tại văn bản hồi tháng 10/2023.</p>

<p>Theo đó, phối hợp với Ban quản lý khu kinh tế tỉnh đề xuất bổ sung dự án nêu trên vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở TN-MT) để sớm triển khai công tác lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.</p>

<p>Lãnh đạo UBND <a href=\"https://vietnamnet.vn/bat-dong-san/bat-dong-san-binh-dinh-tb000043.html\">tỉnh Bình Định</a> cũng giao Sở TN-MT theo chức năng và nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn, hỗ trợ Ban quản lý khu kinh tế tỉnh và các địa phương liên quan đến việc bổ sung các dự án trên vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023; kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh theo quy định.</p>

<p>Đồng thời, giao Ban quản lý khu kinh tế tỉnh chủ động liên hệ, làm việc, trao đổi, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và địa phương liên quan để thực hiện các hồ sơ, thủ tục đảm bảo đủ các điều kiện để hoàn thành công tác đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất các dự án trên theo quy định pháp luật. Tránh trường hợp bị động trong quá trình triển khai thực hiện dẫn đến việc chậm trễ thực hiện kế hoạch đấu thầu, đấu giá dự án do chưa hoàn thành các hồ sơ, thủ tục liên quan.</p>

<p></p>

