Tổ Đề án 06 tỉnh Bình Dương vừa tổ chức Hội nghị tổng kết “chiến dịch 60 ngày” thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện gắn với triển khai Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 8/4/2023 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ công an làm thủ tục thu nhận, kích hoạt tài khoản ĐDĐT cho người dân - Ảnh: X.A

Theo đó, Công an tỉnh Bình Dương được Bộ Công an giao nhiệm vụ duy trì nguồn dữ liệu dân cư luôn “đúng, đủ, sạch, sống” và đảm bảo 100% người dân trong độ tuổi đủ điều kiện được cấp căn cước công dân (CCCD).

Tính đến ngày 22/5, tất cả đơn vị công an cấp huyện và công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip cho 100% công dân trên địa bàn toàn tỉnh, vượt tiến độ trước 39 ngày so với thời gian cam kết với lãnh đạo Bộ Công an, vượt 70 ngày so với chỉ tiêu Bộ Công an giao là trước ngày 31/7/2023.

Trong số này, các đơn vị đã tiến hành cấp 1,98 triệu thẻ CCCD, hoàn thành thu nhận cho 100% số công dân đủ điều kiện có mặt trên địa bàn tỉnh Bình Dương, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, thúc đẩy các ứng dụng phục vụ chuyển đổi số quốc gia, được hưởng những tiện ích thiết thực do CCCD gắn chip mang lại.

Theo thống kê, Bình Dương có 3 đơn vị công an cấp xã lọt danh sách các xã đầu tiên trong toàn quốc hoàn thành cấp CCCD cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn, một đơn vị công an cấp huyện nằm trong ‘Top 10” đơn vị công an cấp huyện đầu tiên trên toàn quốc hoàn thành nhiệm vụ cấp CCCD cho công dân đủ điều kiện trên toàn địa bàn.

Về quy mô cấp tỉnh, Công an tỉnh Bình Dương là 1 trong 19 đơn vị Công an cấp tỉnh đầu tiên trên toàn quốc hoàn thành nhiệm vụ cấp CCCD cho công dân đủ điều kiện trước ngày 31/5/2023.

Trước đó, Bình Dương từng là địa phương được Bộ Công an đánh giá việc tiến hành thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu.

Tuy nhiên, từ khi địa phương này thực hiện “chiến dịch 60 ngày” thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, đã phát huy hiệu quả, vượt chỉ tiêu đề ra.