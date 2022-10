Xăng liên tục giảm, giá thực phẩm biến động trái chiều

CPI tăng thấp Theo Cục Thống kê TP.HCM, chỉ số giá Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống của tháng 9/2022 tăng 0,23% so với tháng 8/2022, tuy nhiên cũng có nhiều mặt hàng giảm giá và các mặt hàng tăng giá cũng có mức tăng thấp hơn tháng trước. Đơn cử, nhóm lương thực tăng 0,04% (thấp hơn nhiều mức tăng tháng trước) với giá gạo giảm 0,1%, lương thực chế biến tăng 0,48%. Nhóm thực phẩm tăng 0,08%; trong đó, thịt gia súc giảm 0,11%; trứng các loại giảm 0,08%; thịt gia cầm tăng 0,47%; giá dầu mỡ ăn tăng 0,38%; thủy sản tươi sống tăng 0,59%; nước chấm giảm 0,08%. So với cùng kỳ, CPI tháng 9 tại TP.HCM tăng 2,8% với 11/11 nhóm hàng tăng giá, nhóm giao thông tăng cao nhất với mức tăng là 7,22%. So với tháng 12/2021 thì CPI tháng 9/2022 tăng 3,66% và bình quân 9 tháng đầu năm 2022 tăng 2,18% so với cùng kỳ.