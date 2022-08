Trong phiên chất vấn sáng nay (10/8), trả lời về việc thu hộ khẩu giấy, Bộ trưởng Công an Tô Lâm khẳng định, đó là trường hợp cá biệt, ngành công an không có chủ trương này.

Sáng nay (10/8), các đại biểu chất vấn Bộ trưởng Công an Tô Lâm về công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực an ninh mạng; vấn đề an toàn đối với hệ thống an ninh mạng quốc gia trong giai đoạn hiện nay. Giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là tình trạng đánh bạc, lừa đảo, đưa tin không chính xác, phát tán các video clip phản cảm, độc hại.

Ngoài ra, Bộ trưởng Công an cũng trả lời các câu hỏi về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi.

Đáng chú ý là việc triển khai thực hiện cấp thẻ căn cước công dân; việc cấp và sử dụng hộ chiếu phổ thông mẫu mới; xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm kết nối với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm quyền khai thác thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và vấn đề bảo mật thông tin cá nhân cũng là những vấn đề đại biểu quan tâm đặt ra với Đại tướng Tô Lâm.

Ngoài Bộ trưởng Công an, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Bộ trưởng các Bộ: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao; Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Phiên chất vấn được kết nối truyền hình trực tuyến với 62 Đoàn đại biểu Quốc hội tại các tỉnh, thành. Mỗi lượt có 3 - 5 đại biểu đặt câu hỏi, mỗi đại biểu nêu chất vấn không quá 1 phút; người bị chất vấn trả lời không quá 3 phút/1 nội dung chất vấn.

Trong quá trình chất vấn, đại biểu Quốc hội có quyền tranh luận đối với người trả lời chất vấn để làm rõ những vấn đề đã được trả lời nhưng chưa thỏa đáng; thời gian tranh luận không quá 2 phút. Kết thúc phiên chất vấn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết làm cơ sở để triển khai thực hiện.

Diễn biến

Ảnh

Video 11h28 Phát biểu trước khi khép lại phiên chất vấn, Bộ trưởng Công an Tô Lâm thêm một lần khẳng định khả năng có sự hiểu lầm quy định, chứ Bộ Công an chưa bao giờ có chủ trương thu lại sổ hộ khẩu giấy. Thu gọn 11h20 Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh có 10 phút phát biểu làm rõ thêm về một số nội dung chất vấn. Về tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phó Thủ tướng cho rằng, tình hình vẫn diễn biến phức tạp. Sắp tới, theo Phó Thủ tướng sớm ban hành văn bản tăng cường đấu tranh với tội phạm công nghệ cao. Các bộ liên quan triển khai các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn. Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an tăng cường đấu tranh tội phạm tín dụng đen; thường xuyên tổ chức tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn để nhân dân biết, phòng ngừa, chủ động tố giác… Thu gọn 11h03 Trả lời thêm về hộ chiếu phổ thông mới, Bộ trưởng Tô Lâm nói rằng, vì thực hiện theo Luật nên muốn sửa đổi thì phải xin ý kiến của các cơ quan chức năng, thậm chí phải sửa luật. “Bộ Công an rất nghiêm túc”- Bộ trưởng nói. “Về việc xin bị trú, ai có nhu cầu thì cấp. Cấp đại trà thì nên cân nhắc, ai có nhu cầu thì giải quyết, không gây khó khăn gì cho người dân cả”- Bộ trưởng Tô Lâm thông tin thêm. ĐBQH nêu hiện trạng một số địa phương thu ngay sổ hộ khẩu giấy khi hoàn thành mã số định danh nhưng một số đơn vị lại đòi hộ khẩu giấy, như vậy rõ ràng chưa liên thông giữa các cơ quan. ĐBQH lo ngại đến 31/12 khi bỏ hộ khẩu giấy sẽ có rất nhiều vấn đề phát sinh. Bộ trưởng Tô Lâm nói, Bộ Công an chưa có chủ trương thu hộ khẩu giấy, có thể việc thu là cá biệt, xin ĐBQH cung cấp địa chỉ cụ thể. Theo Bộ trưởng Tô Lâm, Bộ Công an sẽ khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đẩy mạnh cấp căn cước công dân gắn chíp vì đây là cơ sở quan trọng để giải quyết các thủ tục. XEM CLIP: Thu gọn 10h35 Về hộ chiếu mới, Bộ trưởng Tô Lâm nói, việc cấp hộ chiếu mới cơ bản thuận lợi cho người dân. Qua tổng kết cho thấy không có điều kiện gì khó khăn. Về nơi sinh một số nước yêu cầu, Bộ Công an đã có giải pháp là bổ sung bị chú. “Việc này cũng không lãng phí vì không có hộ chiếu nào bị bỏ đi” Bộ trưởng Tô Lâm nói. Thu gọn 10h42 Về tín dụng đen, Bộ trưởng Tô Lâm nói, phải tiếp tục duy trì khí thế tấn công tội phạm tín dụng đen, thực hiện nghiêm Chỉ thị 12 của Thủ tướng. Theo Bộ trưởng Tô Lâm, nhu cầu vay vốn của người dân rất lớn, số tiền dư trong dân cũng lớn. Như vậy vừa có cung có cầu. Trong khi đó, vay vốn ngân hàng có khó hơn. Lực lượng công an thấy rõ tín dụng đen thường liên quan đến tội phạm hình sự có tổ chức. Vì vậy, triệt phá băng nhóm tội phạm có tổ chức là một giải pháp bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền. Thu gọn 10h34 ĐBQH Lê Thị Song An (Long An) hỏi về tín dụng đen. Bà nói, hệ lụy của nó là tội phạm. Hiện còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, Bộ Công an có giải pháp gì ngăn chặn tình trạng này. ĐBQH Huỳnh Thị Ánh Sương hỏi: Bộ trưởng nói hộ chiếu là vấn đề kỹ thuật, đề nghị Bộ trưởng nói rõ về sự tốn kém của tổ chức, người dân và trách nhiệm của Bộ Công an về việc này? ĐBQH Huỳnh Thị Phúc (Bà Rịa Vũng Tàu) hỏi về xóa bỏ hộ khẩu bằng giấy. Thu gọn 10h25 Bộ trưởng Công an Tô Lâm trả lời tiếp về tích hợp căn cước công dân và hộ chiếu có thể tích hợp được. Việc này còn tùy thuộc vào yêu cầu của quốc gia tiếp nhận. Hiện trong khu vực ASEAN, việc tích hợp này thuận lợi. Về sim rác, khi xác định được danh tính của người sử dụng sim thì rất tốt, hạn chế nhiều tội phạm. Từ 1/8/2022 sẽ định danh toàn bộ sim mới. “Hoàn toàn có khả năng ngăn chặn được sim rác”, Bộ trưởng Tô Lâm nói. Thu gọn 10h12 Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trả lời về cá cược đua chó, ngựa và bóng đá quốc tế. Về cá cược bóng đá quốc tế, phải đấu thầu chọn 1 doanh nghiệp những vướng Luật đấu thầu vì luật này chỉ cho đấu thầu dự án. Hiện vẫn chưa triển khai được về thủ tục góp vốn. Thủ tướng sẽ cấp quyết định chủ trương đầu tư, Bộ Tài chính cấp giấy chứng nhận về kinh doanh cá cược. Hiện chưa có dự án nào hoàn thành. Phải sửa nghị định 06 về việc này. Hiện Bộ Tài chính đã sửa và đã trình Thủ tướng. XEM CLIP: Thu gọn 10h XEM CLIP: Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng trả lời về bóc gỡ thông tin sai sự thật trên không gian mạng. Ông Hùng nói rằng, các thông tin này chủ yếu trên các nền tảng xuyên biên giới. Qúy 3 sẽ ban hành quy định, đây là căn cứ quan trọng để xử lý. Về làm việc để bóc gỡ thông tin sai sự thật, trước năm 2018 làm được 5000 video. Từ đó đến nay đã bóc gỡ gần 100.000 video (gấp 20 lần). Hiện nay, khả năng xử lý tin xấu độc tăng từ 100 triệu tin/ngày lên 300 triệu tin/ ngày. Theo ông Hùng, việc dọn rác trên không gian mạng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Bộ TT-TT đang soạn thảo Chỉ thị của Thủ tướng về vấn đề này. Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng hiện có rất nhiều biện pháp xử lý sim rác. Giải pháp căn cơ là toàn bộ thuê bao di động sẽ được xử lý theo dữ liệu căn cước công dân. Thu gọn 9h34 ĐBQH hỏi tại sao không tích hợp hộ chiếu và căn cước công dân? ĐB Lò Thị Luyến (Điện Biên) nêu câu hỏi, tội phạm ma túy là thanh niên gây ra những vụ án đau lòng. Nhiều địa phương thiếu kinh phí củng cố cơ sở cai nghiện ma túy, Bộ Công an có giải pháp gì về vấn đề này? Bà Trần Thị Thanh Hương (An Giang) tranh luận, đề nghị Bộ trưởng nói rõ thêm về xử lý tin rác. Bà Hương cũng hỏi thêm Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông câu hỏi này. Đại biểu Nguyễn Quốc Hận (Cà Mau) tranh luận thêm về tỷ lệ tội phạm sau mỗi lần ra quân đấu tranh. Thu gọn 9h20 Bộ trưởng Tô Lâm trả lời chất vấn sáng nay. Ảnh: Phạm Thắng Về tán phát tin giả, tin sai sự thật, Bộ trưởng Tô Lâm nói rằng, Bộ trưởng Bộ TT-TT trả lời sẽ thuận hơn. Về các giải pháp đấu tranh, Bộ trưởng Tô Lâm nói, Bộ Công an được giao rà soát, tìm ra đối tượng, tổ chức gây ra tình trạng này. Về bảo vệ thông tin cá nhân, Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, đây là vấn đề hết sức quan trọng. Khó khăn lớn là lộ lọt trên môi trường mạng, đây là môi trường rất mới. Theo Bộ trưởng Tô Lâm, nếu như các cơ quan, tổ chức nhà nước không đảm bảo an toàn thì đây là kẽ hở để đối tượng xấu lợi dụng. Về việc ra quân phòng chống tội phạm thì tội phạm lại tăng, theo Bộ trưởng Tô Lâm mỗi năm phấn đấu giảm 5% tội phạm nhưng 6 tháng đầu năm nay tỷ lệ này giảm 10%. Ra quân thì phải trấn áp mạnh hơn, đấu tranh rộng hơn nhưng trên phạm vi quốc gia thì giảm. Theo ông Tô Lâm, nhiều huyện có ngày không có tội phạm hình sự nào. Thu gọn 9h15 Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương yêu cầu Bộ trưởng Tô Lâm trả lời thêm về tình trạng giả danh cán bộ công an, giao thông lừa đảo cũng như cách thức xử lý. ĐBQH hỏi tiếp về đấu tranh với tin giả tán phát. ĐBQH yêu cầu Bộ trưởng nêu giải pháp về việc người dân mất, lộ, lọt thông tin cá nhân; giải pháp đấu tranh phòng ngừa tội phạm trên mạng. ĐB Nguyễn Quốc Hận (Cà Mau) hỏi về tình trạng mất an ninh mạng, không kiểm soát được sim rác. Ông Hận cũng hỏi Bộ trưởng Bộ TT-TT về vấn đề này. Thu gọn 8h35 Trả lời về việc "cấp hộ chiếu mới không có nơi sinh, một số quốc gia từ chối chấp nhận", Bộ trưởng Tô Lâm nói rằng hiện nay có 2 nước không cấp thị thực. Ông khẳng định, việc cấp hộ chiếu mới được thực hiện theo đúng Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam được Quốc hội thông qua năm 2019. Tất cả các chi tiết in trên hộ chiếu đều thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Hộ chiếu mới phù hợp với thông lệ quốc tế. Hiện nay, nhiều nước trên thế giới đều sử dụng mẫu này và đều không có nơi sinh. Hộ chiếu mới được đa số các nước trên thế giới chấp nhận. Hiện, chỉ có 3 nước không chấp nhận là Đức, Czech và Tây Ban Nha nhưng gần đây Tây Ban Nha đã chấp nhận. Một số nước cũng đang vướng mắc về hộ chiếu, gần đây có Hàn Quốc bị xem xét tương tự. "Quá trình thực hiện đúng pháp luật, còn một số nước căn cứ vào đó có phản ứng gây khó khăn vì cũng có những lý do rất thực tế. “Qua tìm hiểu cho thấy họ cũng muốn tìm hiểu xem nguồn gốc công dân ở những địa phương nào cụ thể, vì không tra cứu được nên vậy. Chúng tôi cho rằng đây là các vấn đề kỹ thuật, Bộ Công an đã có giải pháp. Trước mắt những cá nhân cần bổ sung nơi sinh thì chúng tôi đã bàn với các cơ quan sẽ bổ sung ở phần bị chú nơi sinh để tạo thuận lợi. Về lâu dài, nếu cần bổ sung nơi sinh sẽ đề xuất, báo cáo Chính phủ, thống nhất với các cơ quan liên quan, báo cáo Quốc hội sửa Luật xuất nhập cảnh, trong đó bổ sung việc này”, Bộ trưởng Tô Lâm nói. Thu gọn Dữ liệu đang được cập nhật!