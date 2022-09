Bộ Công an chỉ đạo 'nóng' vụ công an Sóc Trăng đánh 2 thiếu niên

Chiều 29/9, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an xác nhận với VietNamNet: Lãnh đạo Bộ Công an đã nhận được báo cáo của Công an tỉnh Sóc Trăng về việc một số cán bộ công an thị xã Vĩnh Châu vi phạm nghiêm trọng qui trình công tác và vi phạm lễ tiết trong khi thi hành công vụ.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, hành vi trên của một số cán bộ công an thị xã Vĩnh Châu "có biểu hiện vi phạm pháp luật". Đồng thời cho biết, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Sóc Trăng làm rõ, xử lý nghiêm minh những cá nhân vi phạm.

Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, vào tối 28/9, lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đã chỉ đạo tạm đình chỉ 4 cán bộ chiến sỹ Công an thị xã Vĩnh Châu có liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh công an đánh hai thiếu niên.

Lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, 4 cán bộ chiến sỹ này bị tạm đình chỉ công tác để xác minh làm rõ vụ việc nói trên. Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết "ai sai mức độ nào sẽ bị kỷ luật đúng mức độ đó".

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra chiều 25/9. Khi đó, Tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT - TTCĐ Công an thị xã Vĩnh Châu phát hiện 2 thiếu niên đi xe máy trên 100 phân khối nên ra hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, thiếu niên cầm lái tăng ga bỏ chạy trên đường Nam Sông Hậu, từ phường Vĩnh Phước đến xã Vĩnh Hải mới dừng lại trước một nhà kho.

Camera an ninh tại khu vực này ghi lại cảnh một người mặc trang phục CSGT điều khiển xe đặc chủng chở một người mặc quân phục công an chạy theo hai thiếu niên đi trên xe Exciter.

Khi vừa dừng xe, người mặc quân phục CSGT dùng tay đánh nam thiếu niên chạy xe Exciter.

Đặc biệt, người mặc quân phục công an cầm gậy đánh liên tục vào người nam thiếu niên. Người này còn ghì thiếu niên xuống rồi đấm đá liên tục. Khi đó, người mặc đồ CSGT cũng đá, đánh thiếu niên nói trên.

Chưa dừng lại, người mặc quân phục công an dùng nón bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu thiếu niên và người đi cùng.

Đoạn clip cho thấy, khi bị đánh, hai thiếu niên không có hành vi chống cự, chỉ đứng chịu trận…

Chiều cùng ngày, trao đổi với P.V VietNamNet, Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đã nắm được thông tin trên và yêu cầu Công an thị xã Vĩnh Châu báo cáo để có hướng xử lý vụ việc.

“Chúng tôi đã yêu cầu Công an thị xã Vĩnh Châu báo cáo toàn bộ vụ việc để xử lý. Cụ thể là cán bộ nào, tuần tra kiểm soát giờ nào, ngày nào. Nếu có vi phạm, sẽ phải xử lý nghiêm”, Đại tá Sol cho biết.